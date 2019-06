Gioia Tauro Incidente nel piazzale della Zen yacht | morto Agostino Filandro

Incidente sul lavoro a Gioia Tauro : morto operaio in cantiere nautico : Incidente sul lavoro a Gioia Tauro: morto operaio in cantiere nautico Un uomo sarebbe deceduto sul colpo dopo essere stato colpito da un cavo che si è spezzato improvvisamente. Sul posto, la polizia di frontiera e la capitaneria di porto stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica Parole chiave: ...

Gioia Tauro. Pesca illegale : sequestro di 680 kg di acciughe : Nei giorni scorsi un’approfondita attività di intelligence condotta, dai militari della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gioia tauro, ha permesso

‘Ndrangheta - non solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...

Gioia Tauro. Droga da Colombia ed Ecuador : arresti : Blitz antiDroga in Calabria. I Carabinieri del Ros, coordinati dalla Dda reggina, con la collaborazione di polizia Colombiana e olandese,

I treni Intercity provenienti dalla Sicilia fermeranno a Gioia Tauro : La stazione di Gioia Tauro beneficia di una scelta importante presa da RFI. Dopo il nulla osta ricevuto dal Ministero

Gioia Tauro - sequestrato un milione in contanti durante un controllo : L'uomo, che è stato denunciato per ricettazione, viaggiava in auto con il denaro in un borsone, nel portabagagli e in un doppiofondo. Indagini per scoprire la provenienza

Gatto ucciso a Gioia Tauro - succede a scuola davanti ai minori : Il Gatto ucciso a Gioia Tauro sta facendo il giro del web, com'è giusto che sia: il colpevole della vicenda è un collaboratore scolastico dell'Istituto comprensivo 'Pentimalli', chiamato dalle insegnanti a liberare la palestra della scuola primaria 'E. Montale' dall'animale affinché gli alunni potessero regolarmente svolgere la loro lezione di ginnastica. L'uomo, per garantire l'estromissione del Gatto dalla struttura, lo avrebbe percosso in ...

Altro cambio al vertice per Lsct : Testi va a Gioia Tauro con Msc - arriva Cecilia Battistello : La Spezia - Antonio Testi lascia Lsct e il Golfo dei Poeti e al vertice del terminal spezzino siederà direttamente la numero uno del Gruppo Contship, Cecilia Battistello. La notizia è stata comunicata ...

Gioia Tauro - in porto portacontainer Msc Mirjam tra le più grandi al mondo : Ha attraccato all'alba di martedì 30 aprile a molo del porto di Gioia Tauro una delle portacontainer più grandi del mondo. Si tratta della Msc Mirjam della portata di 19.224 teu, 400 metri di lunghezza e 59 di larghezza, costruita nel 2016 nei cantieri Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, in Corea del Sud. "...

Incendio su una nave Msc nel porto di Gioia Tauro : evacuate le persone a bordo : Un Incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di una nave Msc ormeggiata nel porto di Gioia Tauro. Le fiamme hanno interessato la nave container, partendo da una cabina, forse partite da una utenza elettrica. Sul posto, dopo un primo intervento del personale a bordo della nave, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Gioia Tauro e Palmi. Un componente dell’equipaggio è stato soccorso e trasportato in ...