Ginnastica in Festa 2019 | che show a Rimini | 10 giorni di festa | oltre 10mila atleti in

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Iniziano le due settimane più sentite dell’anno per laamatoriale, quella delle ragazze e dei ragazzi che durante tutta la stagione sudano in palestra, spinti dalla grande passione per la Polvere di Magnesio, aspettando lain, una delle competizioni sportive più frequentate in tutto il mondo: parliamo di, pubblico superiore alle 60mila unità, tutto alla Fiera disu una superficie di 460mila metri quadrati. L’appuntamento è da oggi (venerdì 21 giugno) a domenica 30 giugno. Parliamo di numeri davvero sbalorditivi che descrivono nel migliore dei modi quello che questo evento rappresenta all’interno del nostro panorama sportivo, la vera essenza della disciplina praticata tutti i, proprio per il piacere di farlo. Una sfilza di gare delle più svariate discipline, per tutte le età e per tutti i livelli, in un contesto ...

GinRitmica : Ginnastica in Festa 2019 | GR ordini e info - caterinadelpup : Alla Fiera di Rimini è tutto pronto per Ginnastica in Festa 2019 dal 21 al 30 giugno - gdstwits : Alla Fiera di Rimini tutto pronto per Ginnastica in Festa 2019 -