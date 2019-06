Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) I contatti tra il, fondo di investimento interessato all'acquisto del club rossoblu, non sono ancora decollati in qualcosa di più concreto. I giorni passano e l'operazione sembra vivere una fase di stallo, forse incagliata nell'analisi dei conti necessaria per dare il via ad una vera e propria trattativa tra le parti. Grifone agli americani, ancora non ci siamo La scorsa settimana il presidente Enrico Preziosi aveva di fatto confermato l'interesse di James Dinan per il, dribblando però ogni domanda nel merito. L'accelerata a cui auspicavano i tifosi non c'è stata, benché l'ipotesi di un passaggio del club agli americani resti in piedi. Nell'ambiente in molti assicurano il desiderio del patron rossoblu di lasciare la società più antica di Italia, ma altrettanti credono in realtà che la trattativa col fondo sia destinata a sfumare in un nulla di fatto. Non ...

jacopodantuono : Genoa a York Capital, fumata grigia per la possibile cessione - chocolatpzapepe : @GiordanoSepi ..l'unica differenza tra noi ed un tifoso dell'udinese, del Genoa o dei New York mets sia solo il col… - zazoomblog : Genoa-York Capital parte la due diligence: massimo riserbo e spiraglio per la cessione - #Genoa-York #Capital… -