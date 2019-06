Gennaro Lillio | Io e Francesca abbiamo consumato nella Casa del Gf

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Luana Rosatoha raccontato di aver avuto dei rapporti conDe André già all'interno delladel Gf16, ma la d'Urso ha mandato in onda solo quello che si poteva vedere È tempo di verità per, che ha confessato di averconDe André quando erano rinchiusidel Grande Fratello 16. Raggiunto dalla trasmissione radiofonica Turchesando su Radio Italia Anni 60, il modello napoletano ha smentito la versione data in accordo con la De André e secondo cui avrebbero finalmente un rapporto solo una volta usciti dalla Porta Rossa di Cinecittà. Interrogato sulla sua prima volta conha raccontato: “Asua, ma non era la prima. Te lo devo dire io? Era penso la settima!”. “Barbara d’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto ...

