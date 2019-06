Gazzetta | Per il Napoli Insigne non è incedibile Ci vuole un’offerta sugli 80 milioni

Gazzetta : Per Allan al Psg si potrebbe chiudere a 60 milioni : Il Psg non si è mai arreso per Allan. L’operazione avrebbe dovuto concludersi a gennaio, ma poi non se ne fece niente, e adesso il club parigino, scrive la Gazzetta dello Sport, è tornato alla carica. Allan è impegnato in Copa America, in questo momento, ma aspetta un segnale da uno dei suoi procuratori, Juan Manuel Gemelli che sta lavorando proprio all’ipotesi Psg. Il Napoli chiede per il suo centrocampista 70 milioni, ma, scrive la ...

Gazzetta : Per James il Napoli ha offerto 7 milioni per il prestito e 30 per il riscatto : Per la Gazzetta dello Sport la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez è alle battute finali. Per l’inizio della prossima settimana, scrive, dovrebbe essere tutto definito. Manca solo il completo accordo sulla parte economica, “ma Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona l’operazione convinto che Florentino Perez accetterà le sue condizioni, ovvero, 7 milioni per il prestito e poco meno di 30 milioni per il ...

Gazzetta : La prossima settimana il City potrebbe ufficializzare i 95 milioni per Koulibaly : La Gazzetta dello Sport torna a parlare dell’offerta del Manchester City per Koulibaly: 95 milioni che potrebbero essere ufficializzati la prossima settimana. Il Napoli considera incedibile il difensore ma, scrive la rosea, di fronte ad un’offerta indecente potrebbe fermarsi a pensare. De Laurentiis ha fissato una base di 120 milioni di euro per avviare qualunque trattativa. Chiederà questa cifra a qualsiasi acquirente. Non di meno. ...

Gazzetta : il City continua a bussare per Koulibaly : La Gazzetta dello Sport insiste sull’interesse del City per Koulibaly. Il difensore è l’unico argomento di cui non ha parlato ieri il presidente De Laurentiis, forse per non turbare l’animo dei tifosi spaventati dalla possibile partenza del calciatore. In Inghilterra si parla dell’offerta di 95 milioni fatta per il calciatore, cifra che spaventa, ma i citizen hanno bisogno di un centrale e Koulibaly gode la stima di tutto ...

Gazzetta : City pronti 95 milioni per Koulibaly : Il Manchester City è intenzionato ad accaparrarsi Koulibaly, uno dei migliori difensori in Europa. E per farlo è disposto ad offrire al Napoli 95 milioni di euro, “uno sull’altro”. Mimmo Malfitano sulla Gazzetta spiega che una cifra così dovrebbe fare gola. Tanto più che tutti questi soldi farebbero comodo al Napoli sul mercato, ora che sta provando a chiudere tante operazioni in entrata alcune delle quali anche molto costose. De ...

Gazzetta : per James Rodriguez manca solo la firma : Per la Gazzetta dello Sport l’affare James Rodriguez è in dirittura di arrivo. manca solo il documento scritto che lo attesti, ma la trattativa è ormai chiusa. La rosea racconta che ieri è arrivata la notizia dalla Colombia che Florentino Perez ha accettato la proposta del Napoli (non dice nulla, però, del tweet di Espn Colombia poi scomparso all’improvviso). In un primo momento voleva cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Poi ...

Gazzetta dello Sport : “Giuntoli probabile affondo decisivo per Manolas” : La trattativa per Manolas sembra davvero essere a buon punto. A fornire le ultime novità è la versione on line della Gazzetta dello Sport: “Cristiano Giuntoli ha formulato un’ ottima offerta alla Roma e pare che sia in procinto di chiudere l’ingaggio di Kostas Manolas. I 36 milioni della clausola verranno pagati, ma solo in parte in contanti, perché il Napoli dovrebbe girare Diawara alla Roma come contropartita tecnica. Diawara ...

Gazzetta : L’addio di Totti è una grande occasione perduta : Il commento della Gazzetta dello Sport sulla lunga conferenza di Totti, in cui il campione giallorosso non ha risparmiato nessuno, onesto, diretto, ha messo in chiaro quanto la dirigenza lo abbia voluto escludere da tutto quello che riguardava la società. Un addio imposto dunque, che porta con se’ non poche conseguenze e lascia qualche perplessità. Questo addio rappresenta una grande occasione perduta Il primo punto su cui si sofferma la ...

Gazzetta : De Laurentiis offre 20 milioni per Nikola Milenkovic : Il Villareal ha confermato che pagherà i 4 milioni della clausola di Albiol e la sua partenza dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, per questo in Napoli è attivo sul mercato per trovare un sostituto di reparto che faccia coppia con Koulibaly. Giuntoli ha presentato un’offerta alla Fiorentina per Nikola Milenkovic 20 milioni di euro cash, ma la Viola, che è intenzionata a non indebolire la squadra per la prossima stagione, ne ...

Gazzetta : De Laurentiis non ha fretta per Manolas. A luglio scade la clausola : L’obbiettivo resta Manolas, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi che il primo nome sulla lista dei calciatori per sostituire Albiol, in partenza per la Spagna, sia il suo. Giuntoli ha già l’ok del calciatore per un quadriennale a 3,5 milioni, ma la trattativa con la Roma non si riesce a sbloccare. I giallorossi vorrebbero tutta e cash la clausola del greco poiché hanno bisogno di fare cassa entro la fine di giugno per rispettare il ...

Gazzetta - Carlo Laudisa : “Ecco perché Manolas ha interesse affinché il Napoli paghi la clausola : il motivo” : Le ultime su Manolas Carlo Laudisa giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervento a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, ecco quanto ha dichiarato riguardo il mercato e precisamente la situazione di Manolas: “Il mercato è un pò fermo per tutte, l’estate però si promette sfavillante e le panchine hanno già riempito i nostri pensieri. Ora inizierà il mercato dei calciatori. La Roma ...

Gazzetta : Pronto un triennale per Ospina al Napoli : Ad Ancelotti è sempre piaciuto. Era stato proprio il mister a chiederne la riconferma. Ora è ufficiale: David Ospina sarà il portiere del Napoli anche la prossima stagione. Il Napoli lo ha riscattato, pagando all’Arsenal i 4 milioni di euro richiesti. Il portiere firmerà con il Napoli un contratto triennale. Al momento è impegnato nella Copa America. La prima gara della Colombia è stata contro l’Argentina e la squadra di Ospina ha ...

Gazzetta : La Roma vuole il cash per Manolas. Giuntoli non molla : La Roma vuole fare cassa. L’ostacolo più grande nella trattativa imbastita dal Napoli per Manolas è “solo” questo. Il club di De Laurentiis ha trovato l’accordo con il greco, ma la Roma vuole i 36 milioni della clausola rescissoria del difensore. “Basta questo per far capire quanto sia complicata l’operazione”, scrive la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ha più volte detto che non spenderebbe mai una ...

Gazzetta : Il Parma tratta con il Napoli per Inglese - Sepe - Ounas e Rog : Il Parma ha in piedi alcune trattative con il Napoli. La Gazzetta le mette in ordine. L’obiettivo principale del club emiliano per l’attacco è Inglese, di proprietà del club di De Laurentiis. Ma anche Sepe rientra tra gli obiettivi del Parma. Il club vorrebbe acquistare il portiere dal Napoli per 4 milioni. C’è poi un interesse per Ounas e per Rog. Il croato, di ritorno da Siviglia, è anche nel mirino del Cagliari, con il quale le ...