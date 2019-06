ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ladello Sport torna a parlare dell’offerta del Manchesterper: 95chero essere ufficializzati la. Il Napoli considera incedibile il difensore ma, scrive la rosea, di fronte ad un’offerta indecentefermarsi a pensare. De Laurentiis ha fissato una base di 120di euro per avviare qualunque trattativa. Chiederà questa cifra a qualsiasi acquirente. Non di meno. Ma non sarebbe difficile, per il, aggiungere 5e arrivare ad almeno 100. 120sono una cifra enorme. Il difensore più pagato finora, scrive la, è stato Van Dijk, per il quale il Liverpool ha pagato al Southampton 84,6di euro. Venderea 120di euro “sarebbe davvero il colpo del secolo”. L'articolo: Laili 95per ...

napolista : Gazzetta: La prossima settimana il #City potrebbe ufficializzare i 95 milioni per #Koulibaly #DeLaurentiis ha dichi… - Marcell64234759 : RT @Mark12355: La prossima stagione sarà l‘ultima di Pirelli con l‘Inter, secondo @Gazzetta_it. Scadenza di contratto nel 2021. - pecos1998 : RT @Mark12355: La prossima stagione sarà l‘ultima di Pirelli con l‘Inter, secondo @Gazzetta_it. Scadenza di contratto nel 2021. -