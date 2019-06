Gazzetta | Il Napoli bissa con la Roma e vaglia anche Pellegrini

Gazzetta : Per il Napoli Insigne non è incedibile. Ci vuole un’offerta sugli 80 milioni : Il Napoli non considera Lorenzo Insigne incedibile, scrive la Gazzetta dello Sport. Raiola, il procuratore del capitano, ha provato a prolungare il contratto del suo assistito e ad ottenere un adeguamento economico. Avrebbe voluto garantire a Insigne uno stipendio di 5,5 milioni a stagione, con un aumento di 1 milione rispetto al contratto attuale, e un prolungamento fino al 2023. Ma De Laurentiis ha rigettato entrambe le richieste: per ...

Gazzetta : E se il Napoli decidesse di dare a James la numero 10 : La Gazzetta dello Sport avanza la possibilità che per James Rodriguez il Napoli potrebbe rispolverare la numero 10 «La 10 è stata sulle spalle di Sivori e diMaradona. Dopodiché, con l’addio dell’ex Pibe de oro, quella maglietta è stata ritirata» La trattativa per il colombiano è ancora da chiudere, ed è difficile che dopo Diego qualcuno possa vestire ancora quella maglia, ma il 10 è il numero preferito dell’attaccante «Napoli potrebbe ...

Gazzetta : Per James il Napoli ha offerto 7 milioni per il prestito e 30 per il riscatto : Per la Gazzetta dello Sport la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez è alle battute finali. Per l’inizio della prossima settimana, scrive, dovrebbe essere tutto definito. Manca solo il completo accordo sulla parte economica, “ma Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona l’operazione convinto che Florentino Perez accetterà le sue condizioni, ovvero, 7 milioni per il prestito e poco meno di 30 milioni per il ...

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

James Rodriguez al Napoli - l’annuncio di Gazzetta : “Affare chiuso : ecco quando arriverà l’ufficialità” : James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità” James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità”. Il grande colpo del club azzurro sta per diventare realtà, l’ attaccante colombiano è ormai ad un passo dal riabbracciare Ancelotti e vestire la maglia azzurra dalla prossima ...

Gazzetta : Napoli-James Rodriguez - il Real Madrid ha detto sì : Dopo una lunga trattativa, condotta in modo esemplare dal Napoli per portare in azzurro il colombiano tanto richiesta da Carlo Ancelotti, Florentino Perez ha finalmente detto sì. Così scrive la Gazzetta on line. Dopo il sì del calciatore, le parti hanno discusso sulla cifra per il trasferimento. De Laurentiis aveva in un primo momento offerto 40 milioni, ma il Real ne voleva 55. Alla fine i Blancos hanno deciso di accettare la proposta del ...

Gazzetta - Carlo Laudisa : “Ecco perché Manolas ha interesse affinché il Napoli paghi la clausola : il motivo” : Le ultime su Manolas Carlo Laudisa giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervento a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, ecco quanto ha dichiarato riguardo il mercato e precisamente la situazione di Manolas: “Il mercato è un pò fermo per tutte, l’estate però si promette sfavillante e le panchine hanno già riempito i nostri pensieri. Ora inizierà il mercato dei calciatori. La Roma ...

Manolas-Napoli - Gazzetta : Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli : Manolas-Napoli, Gazzetta: Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli Manolas-Napoli, Gazzetta: Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli. La Roma alza il muro per Kostas Manolas. Il club giallorosso, che non naviga in buone acque dal punto di vista economico, per questo motivo l’obiettivo è monetizzare al massimo eventuali cessioni per rimpinguare le casse e muoversi con più libertà di ...

Gazzetta : Pronto un triennale per Ospina al Napoli : Ad Ancelotti è sempre piaciuto. Era stato proprio il mister a chiederne la riconferma. Ora è ufficiale: David Ospina sarà il portiere del Napoli anche la prossima stagione. Il Napoli lo ha riscattato, pagando all’Arsenal i 4 milioni di euro richiesti. Il portiere firmerà con il Napoli un contratto triennale. Al momento è impegnato nella Copa America. La prima gara della Colombia è stata contro l’Argentina e la squadra di Ospina ha ...

Gazzetta : Il Parma tratta con il Napoli per Inglese - Sepe - Ounas e Rog : Il Parma ha in piedi alcune trattative con il Napoli. La Gazzetta le mette in ordine. L’obiettivo principale del club emiliano per l’attacco è Inglese, di proprietà del club di De Laurentiis. Ma anche Sepe rientra tra gli obiettivi del Parma. Il club vorrebbe acquistare il portiere dal Napoli per 4 milioni. C’è poi un interesse per Ounas e per Rog. Il croato, di ritorno da Siviglia, è anche nel mirino del Cagliari, con il quale le ...

Gazzetta : La Juve sfida il Napoli per James Rodriguez : La Juventus è rimasta spiazzata dalla manovra rapidissima del Napoli su Manolas – sul quale c’era anche il suo interesse – e questo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe portare il club bianconero a dare filo da torcere al Napoli nella trattativa per James Rodriguez. Il colombiano che tanto piace ad Ancelotti, piace anche a Fabio Paratici, che vorrebbe portarlo alla Juventus per affiancarlo a Cristiano Ronaldo. Anche per ...

La Gazzetta : “Il futuro di Lozano al Napoli…restano alcuni nodi da sciogliere” : Hirving Lozano è un desiderio mai celato di Carlo Ancelotti, che l’ha richiesto espressamente al presidente De Laurentiis. De Laurentiis ha la ferma intenzione di voler soddisfare la richiesta del mister. Per il suo approdo al Napoli ci sono da convincere sia il giocatore che la sua famiglia. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il mercato è alimentato sempre dalle stesse persone che a volte ...

La Gazzetta : “Il Napoli deve prima vendere e poi pensare a sostituire Albiol” : “Giuntoli sta vagliando tutte le possibili soluzioni per la difesa ma senza farsi prendere dall’ansia perché il Napoli ha già in rosa quattro centrali ed arrivare a giocatori più forti di Maksimovic col budget prefissato dalla società non è facile”. Riporta così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizza con attenzione la questione difesa in casa Napoli. Senza Albiol, il Napoli deve correre ai ...

Gazzetta – Ospina sarà riscattato dal Napoli grazie ad una cessione : Gazzetta – Ospina sarà riscattato dal Napoli grazie ad una cessione Gazzetta – Ospina sarà riscattato dal Napoli grazie ad una cessione. Il portiere colombiano quindi tornerà all’ ombra del Vesuvio la prossima stagione, l’ acquisto dall’Arsenal sarà finanziato dalla cessione di Raul Albiol al Villareal. Ne parla l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Gazzetta – Ospina sarà ...