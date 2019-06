Galli della Loggia | la scuola è nemica della libertà di pensiero

Ernesto Galli della Loggia su Giuseppe Conte : "È un premier inesistente - dovrebbe minacciare le dimissioni" : Ernesto Galli Della Loggia, ospite a Omnibus, critica l'operato del premier Giuseppe Conte: "Come fa ad essere il presidente del Consiglio una persona che fino a un anno fa era sconosciuta da tutti gli italiani. Conte non esiste, non ha alcun peso politico, è stato messo lì da Mattarella, ma è stato

Una super Italia va agli ottavi. Giamaica ko 5-0 Tripletta della Girelli e doppietta della Galli : A Reims secondo impegno al Mondiale femminile per la Nazionale guidata da Milena Bartolini. Dopo la vittoria alla prima contro l'Australia e la sconfitta di ieri del Brasile, con un successo le...

In Puglia invasione di pappaGalli verdi : "Effetto della tropicalizzazione del clima" : Si tratta dei parrocchetti monaci della specie Myiopsitta Bonaparte, apparsi prima su un eucalipto della contrada Madonna delle Rose di Molfetta e ora arrivati dall'Alta Murgia a Bari. Coldiretti: "Gravi danni agli agricoltori"

M5S : promesse disattese e alleanza con la Lega - tra i molti vip delusi Galli della Loggia : C'è attesa per conoscere quelle che saranno le conseguenze delle elezioni europee: si tratterà di un passaggio cruciale per capire quale è la direzione che sta prendendo il pensiero dei cittadini a livello europeo, ma soprattutto cosa accadrà in Italia. Non è ancora chiaro se i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle siano burrascosi al punto da determinare una crisi immediata, tuttavia, esiste la possibilità che, in caso di mantenimento ...

MaGalli rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Adriana Volpe : il commento della showgirl : La conduttrice ha commentato con soddisfazione la decisione del tribunale che ha disposto l'inizio del processo il prossimo...

Fondazione Città di SeniGallia a fianco di Fosforo - la festa della scienza : Proprio per questo motivo l'Ente sostiene " Fosforo ", una vera e propria festa della scienza , con tre giorni di spettacoli a carattere scientifico, mostre, laboratori e incontri con i maggiori ...

SeniGallia : Medici Senza Frontiere ospite di "Fosforo : la festa della scienza 2019" : " Continuare ad avere la preSenza di MSF alla festa della scienza è un onore " spiega Mattia Crivellini , direttore di Fosforo. " Per noi è un modo per esaltare e condividere i più alti valori umani ...

Giancarlo MaGalli - è finita con la 22enne Giada Fusaro : «Colpa della differenza d’età» : La relazione fra Giancarlo Magalli e la 22enne Giada Fusaro è già finita. A svelarlo lo stesso conduttore, che in un’intervista sul settimanale “Gente” ha raccontato: «Sicuramente la differenza d’età ha inciso molto tra noi. Gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Ecco, all’ennesima videochiamata notturna ho detto basta. Oltre che per le maldicenze sull’età. Giada ne ha già passate ...

DIRETTA Festa della Madonna delle Galline - alle ore 9.00 l'inizio della processione : Anche quest'anno si celebra la Festa della Madonna delle Galline: un evento storico che si svolge annualmente nella città di Pagani, in provincia di Salerno, con un triduo di festeggiamenti che hanno inizio il venerdì nell'ottava di Pasqua e culminano nella giornata di oggi, seconda domenica di Pasqua. Una tradizione popolare narra che un quadro raffigurante la Madonna del Carmelo si trovasse in una chiesa tra le montagne, nei pressi di ...