Franco Zeffirelli | film | opere e l’eredità artistica che ha lasciato

Programmi TV di stasera - venerdì 21 giugno 2019. Su Rai1 «La Traviata» a firma di Franco Zeffirelli : Franco Zeffirelli Rai1, ore 21.15: La Traviata In diretta in mondovisione su Rai1, va in onda La Traviata di Giuseppe Verdi, che inaugura l’Opera Festival 2019 della Fondazione Arena Di Verona, giunta alla sua 97esima edizione. La nuova produzione dell’opera porta la firma di Franco Zeffirelli per regia e scene. In ricordo del maestro fiorentino, a pochi giorni dalla scomparsa, la Rai rende disponibile il segnale free a tutte le emittenti del ...

Addio a Franco Zeffirelli - eccezionale omaggio di Rai 1 : La Traviata in diretta dall'Arena di Verona : Un omaggio fuori programma, e a suo modo eccezionale, quello deciso da Rai 1 per Franco Zeffirelli a pochi giorni dalla sua scomparsa. L'ammiraglia Rai ha infatti modificato la programmazione di domani, venerdì 21 giugno, per ospitare in prima serata La Traviata con la regia e le scene di Franco Zeffirelli, in diretta e in mondovisione dall'Arena di Verona per inaugurare l’Opera Festival 2019. Una trasmissione condotta da Antonella Clerici, ...

Franco Zeffirelli - perché per me Firenze non doveva santificarlo : Il giorno dopo la morte di Franco Corsi, in arte Zeffirelli, amabilmente sfottuto da Ennio Flaiano col soprannome di ‘Scespirelli’, ho seguito con crescente smarrimento l’impennata retorica, che cresceva soprattutto nella mia Firenze. Mentre si profilavano l’esposizione della salma nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il funerale in Duomo, la tumulazione alle Porte Sante e la perdita definitiva del senso della misura che è culminata, ...

L'ultimo saluto di Firenze al maestro Franco Zeffirelli : Ultimo saluto di Firenza a Franco Zeffirelli. Un applauso lungo e commosso all'arrivo; un altro quasi interminabile all'uscita dalla chiesa

Franco Zeffirelli - a Firenze l'ultimo saluto in Duomo : Centinaia di persone ai funerali del regista, scomparso a 96 anni. Assenti Conte e Berlusconi, in rappresentanza del governo il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Il sindaco Nardella: "Ora ci dovremo impegnare per la Fondazione a cui il Maestro teneva moltissimo"

Funerali Franco Zeffirelli oggi a Firenze/ Alle 11 : 00 presso Santa Maria del Fiore : I Funerali di Franco Zeffirelli si terranno oggi a Firenze dAlle ore 11:00 presso la cattedrale di Santa Maria del Fiore: tutti i dettagli

OLIVIA HUSSEY/ L'amata Giulietta di Franco Zeffirelli : 'Volevamo tutti compiacerlo' : OLIVIA HUSSEY, celebre protagonista del film Romeo e Giulietta Ricorda Franco Zeffirelli e il suo ruolo sul set del celebre film.

PIPPO E LUCIANO - FIGLI ADOTTIVI Franco ZEFFIRELLI/ "È stato un padre vero - speciale" : PIPPO e LUCIANO sono i due FIGLI ADOTTIVI di FRANCO ZEFFIRELLI: ecco cosa diceva di loro alcuni fa, 'cresciuti' con amore dopo i 30 anni.

Addio a Franco Zeffirelli - l'omaggio continua su Rai 5 : Dopo gli omaggi nel giorno della scomparsa, arriva il saluto nel giorno dei funerali. Ci pensa Rai 5 a ricordare il maestro Zeffirelli con un'intera serata nel segno delle opere liriche da lui dirette. L'appuntamento è per martedì 18 giugno quando andranno in onda dalle 21.15 tre delle sue opere, ovvero Aida, Madama Butterfly e La Bohème.prosegui la letturaAddio a Franco Zeffirelli, l'omaggio continua su Rai 5 pubblicato su TVBlog.it 17 ...

Addio a Franco Zeffirelli - riposerà nel cimitero dei “grandi fiorentini” : Franco Zeffirelli riposerà nel cimitero delle Porte Sante, nella tomba di famiglia, su una delle più belle colline di Firenze, dove si trova la Basilica di San Miniato al Monte, a pochi passi da piazzale Michelangelo. Dopo il funerale, che sarà celebrato domani nel Duomo di Firenze, il feretro partirà alla volta dello storico camposanto dove verrà tumulato. Nel cimitero delle Porte Sante si trovano le tombe di illustri personalità, come Carlo ...

Franco Zeffirelli/ Il ricordo di chi lo ha conosciuto veramente : Franco Zeffirelli stasera verrà ricordato durante la nuova puntata di Techetechetè, ecco alcune dichiarazioni di coloro che hanno potuto lavorare con lui.

È morto Franco Zeffirelli - addio al grande regista : È morto Franco Zeffirelli. Il regista aveva 96 anni. “Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai” scrive il sindaco Dario Nardella su Twitter. Franco Zeffirelli, all’anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli, è morto stamani nella sua ...