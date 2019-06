Francia-Croazia | Europei Under21 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Seconda giornata già fondamentale per quanto riguarda il Gruppo C agliunder 21 di calcio. Scende nuovamente in campo lache nella prima partita si è imposta allo scadere con l’Inghilterra: i transalpini oggi alle 21 sfidano a San Marino la, con una vittoria avrebbero in tasca le semifinali. Difficile il compito dei croati che all’esordio non hanno convinto con la Romania. Serve vincere per rimanere in corsa. Andiamo a scoprire l’d’inizio del match,seguirla in TV e le probabili formazioni. Seconda giornata,under 21 calcioGirone C Venerdì 21 giugno Ore 21.00Diretta Tv in chiaro su Rai 2, direttasu Rai.tv Probabili formazioni(4-2-3-1): Bernardoni, Dagba, Konaté, Upamecano, Ballo-Touré, Tousart, Aouar, Ikonè, Mateta, Thuram Jr, Dembelè(4-3-3): Posavec, ...

