Fra l' Inter e Lukaku ci sono 85 milioni Marotta ha l' accordo col belga | lo United chiede

Morgan offende Signoretti - interviene Malgioglio in sua difesa : “Morgan disgustosa la tua Frase” : Cristiano Malgioglio attacca duramente Morgan in difesa di Signoretti Ieri sera a Live, tra i tanti ospiti invitati da Barbara d’Urso c’era anche Morgan, il quale ha parlato dello sfratto. Per i pochi che non lo sapessero hanno pignorato la casa del cantautore perchè non ha pagato gli alimenti a sua figlia. Quest’ultimo, a Live, ha … Continue reading Morgan offende Signoretti, interviene Malgioglio in sua difesa: “Morgan disgustosa ...

Storie Maledette - due speciali sul caso Vannini : Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli : Il caso Vannini è tra i più coperti dalla tv italiana, tra misteri e polemiche: il contributo di Franca Leosini non poteva mancare. Storie Maledette torna su Rai 3 con due speciali sul caso Vannini in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata: due speciali con Franca Leosini e i suoi racconti diventati genere letterariar-televisivo, anche questa volta incentrati su uno dei casi più discussi, misteriosi e controversi della ...

Radio Kiss Kiss Napoli - l’intervista di ADL su vari temi : “Il mio regalo ai tifosi la doppia sfida col Barcellona! James un desiderio di Ancelotti - l’alternativa è Lozano. Manolas? A quella ciFra…” : L’intervista di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli A Radio Kiss Kiss Napoli è intervento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Queste le sue dichiarazioni: Si inizia dalle voci su un possibile doppio confronto negli Stati Uniti con il Barcellona: “Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli lo scorso anno, ad un certo punto non ho potuto più parlare ...

Calciomercato Milan - Fra i nomi che interessano a centrocampo ci sarebbe Ceballos : Gli ultimi sono stati giorni frenetici in casa Milan, dove sono iniziati numerosi incontri di mercato. La dirigenza rossonera ha deciso di assegnare al centrocampo gran parte del budget estivo, infatti esso è considerato il reparto da rinforzare maggiormente. Calciomercato Milan, occhi su Ceballos Il Milan sarebbe in particolare interessato al centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos e durante la sessione estiva sarebbe pronto a sferrare ...

Inter - Fra i possibili giocatori in partenza ci sarebbe Miranda : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, infatti, saranno molto attivi sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Con l'ingaggio del nuovo tecnico, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus, infatti, bisognerà rivoluzionare l'attuale rosa. I ...

Emmanuel Macron - il ministro dell'Interno : "Più respingimenti di immigrati". Svolta sovranista in Francia? : Una "Svolta sovranista" da parte di Emmanuel Macron. Si apprende infatti che la Francia non esclude l’introduzione di un sistema di quote per regolare il flusso di migranti. Lo ha anticipato il ministro degli interni Christophe Castaner, in una intervista al Journal du Dimanche, precisando che non s

ATP 250 Stoccarda 2019 - quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? CiFra molto interessante : Domenica indimenticabile per Matteo Berrettini che ha vinto il Torneo ATP 250 di Stoccarda, il tennista romano ha sconfitto il canadese Auger-Aliassime in finale e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo sull’erba tedesca: si tratta del terzo sigillo in carriera nel massimo circuito per il nostro portacolori che in passato si era imposto sulla terra rossa a Gstaad e a Budapest. Il numero 2 d’Italia è stato semplicemente ...

Franco Zeffirelli - l’ultima intervista all’Ansa : “La semplicità à il segreto per essere felici”. Il regista è morto oggi nella sua villa a Roma : Il 4 aprile 2014 Zeffirelli rilasciava questa intervista all’Ansa: “La semplicità è segreto per essere felici. Problema dell’uomo moderno sono ambizioni impossibili”. Dichiarazioni di Franco Zeffirelli nella sua villa Romana in occasione della presentazione del suo libro ‘Francesco’. Il maestro parla della figura di Francesco d’Assisi e delle caratteristiche che lo accomunano con papa Bergoglio. ...

Csm - le Frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il caso Consip. L’ex ministro : “Nessun mio interessamento” : “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il ...

Elisa Di Francisca/ Prima degli Europei di scherma l'intervista TV - Belve - : Elisa Di Francisca sarà ospite di 'Belve' in onda nella seconda serata sul canale Nove, l'intervista di Francesca Fagnani.

Morgan - sFratto rinviato : intervento medico sul posto - l’indiscrezione : Morgan, sfratto rinviato. Il cantante “avrebbe richiesto l’intervento di un medico per essere visitato, forse a causa di un malore” Niente sfratto per Morgan, almeno per il momento. Oggi 14 giugno Marco Castoldi avrebbe dovuto lasciare la sua casa di Monza in via Adamello 8 a seguito del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza alla fine del […] L'articolo Morgan, sfratto rinviato: intervento medico sul posto, ...

Intervista a Mons. GianFranco Basti : nella Bibbia si parla di Alieni : Intervista a Mons. Gianfranco Basti: nella Bibbia si parla di Alieni Che conseguenze avrebbe, dal punto di vista teologico, la scoperta di civiltà extraterrestri vissute nel passato sul nostro pianeta? Di certo, Cambierebbe la nostra storia, ma anche l’ immagine di Dio. Mons. Gianfranco Basti Professore di Filosofia della Natura e della Scienza, Facoltà di Filosofia, […] L'articolo Intervista a Mons. Gianfranco Basti: nella Bibbia ...

Inchiesta Fanpage sui rifiuti - Fratoianni annuncia interrogazione parlamentare : “Costa chiarisca” : Il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare sull'Inchiesta pubblicata da Fanpage.it sullo sversamento dei rifiuti in Veneto. Fratoianni si rivolge in particolare al ministro dell'Ambiente: Sarà necessario che il ministro Costa faccia luce fino in fondo su questa vicenda".Continua a leggere

Fragagnano. Vigile del Fuoco di 54 anni muore durante un intervento a San Giorgio : Infortunio mortale sul lavoro per un Vigile del Fuoco di 54 anni di Fragagnano. L’uomo era in servizio al distretto