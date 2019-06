Foto e riflessione ' romantica' sul viaggio Ma Buffon va a 155 km h senza cintura E si

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) “L’unica regola delè non tornare come sei partito. Torna diverso”, scrivesui social. Peccato che il post sia corredato da una suamentre guida un’automobile in cui va a 155 km/h.Non solo. Gli occhi dei follower gli fanno notare anche le sigarette che sbucano dallo sportello. “Accanto a mister Sarri? Sigaretta messaggio subliminale” e ancora “Come back safe and give Sarri a cigarette... love u super GiGi ❤”, “155 km/h e, sicuro che rientri?” gli chiede Luciano. E ancora: Alberto Bianco: “155 km/h, no cinture sicurezza, cuffiette calzate, sigarette in fondina, la birra è sotto il cappello? ...... grande Gigi”. Raffaele prova a difenderlo: “E se fosse in Germania? Lì in autostrada non ci sono limiti”. In questi ...

