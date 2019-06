Forza Italia | debutto Toti-Carfagna Ma restano i malumori | “Premiato chi rema contro”

Giovanni Toti dopo la nomina a coordinatore di Forza Italia : "Come ribalto il partito" : Come sempre, Silvio Berlusconi ha spiazzato tutti. L'ultima mossa a sorpresa: ha nominato Giovanni Toti e Mara Carfagna coordinatori di Forza Italia in attesa del congresso nazionale. Una mossa con cui il leader ha clamorosamente depotenziato la scissione latente del governatore Ligure, in vista del

Forza Italia - cambiare tutto per non cambiare niente : “cambiare tutto per non cambiare niente” è la sintesi più pertinente con Forza Italia. Le cronache di queste ore ripropongono il dibattito sulle primarie nel partito degli azzurri. Una vicenda triste, sepolcrale.L’illusione è quella di governare processi complessi e la trasformazione della società con uno strumento inadeguato. Ma al netto delle considerazioni sulla politica è opportuno muovere ...

Toti : "Cambiamo Forza Italia tutti insieme - la riunione al Brancaccio è straconfermata" : Il presidente della Regione rivolge il primo appello, su Facebook, nella sua nuova veste di coordinatore Fi

Toti-Carfagna - il tandem d'attacco di Berlusconi per salvare Forza Italia : Alla fine i due più riottosi hanno avuto la meglio. Ma Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia, come coordinatori, l'uno al Nord l'altra al Sud, sono più un coupe de theatre o “la mossa del cavallo”? Forse entrambe le cose. Ma anche l'unica mossa possibile per far uscire dalle sabbie mobili in cui era precipitato il venticinquennale partito di Berlusconi, uscito dall'ultima prova elettorale europea in maniera del tutto ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia. Cosa c'è dietro la mossa del Cav : «Sono in ritardo, non parlo». Quando Silvio Berlusconi arriva in Senato per l' assemblea dei parlamentari di Forza Italia mancano pochi minuti alle otto della sera. È stata una giornata estenuante di trattative. E, alla fine, la riunione plenaria convocata a Palazzo Madama serve solo per ratificare

Rivoluzione in Forza Italia - via libera di Berlusconi. Si parte con il ticket Toti-Carfagna e si lavora alle primarie. Il governatore : “Abbiamo avviato un percorso” : Martedì toni duri, ieri dopo un pranzo a villa San Martino la mediazione. Berlusconi e Toti si mettono alle spalle mesi di tensione e siglano l'intesa: il partito di FI si avvia ad una Rivoluzione che portera' alla elezione di tutte le cariche elettive, dai coordinatori regionali a chi dovra' guidare il partito con l'ex premier che ha dato semaforio verde anche alla discussione di introdurre le primarie. Da una parte quindi Berlusconi cede al ...

Silvio Berlusconi : «Carfagna e Toti nuovi coordinatori di Forza Italia» | Video : Il Cavaliere: «Il Congresso nazionale occasione per indire consultazioni popolari sulle cariche elettive. Il governatore: un fatto storico, anche se la rivoluzione non si fa con un board

Berlusconi nomina Mara Carfagna e Giovanni Toti coordinatori di Forza Italia : Giovanni Toti e Mara Carfagna saranno i coordinatori nazionali di Forza Italia, con il compito di organizzare il partito seguendo le indicazioni di Silvio Berlusconi. A deciderlo è stato lo stesso presidente azzurro, che sembra aprire anche alle ipotesi di primarie e punta al Congresso nazionale del partito da tenere entro l'anno.

Forza Italia - Berlusconi : Carfagna e Toti coordinatori nazionali/ Cav valuta primarie : Forza Italia, Silvio Berlusconi ha nominato Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori: 'Comitato nazionale il 13/7'.

Berlusconi tenta di dare la scossa a Forza Italia : Toti e Carfagna nominati coordinatori : Per ricompattare Forza Italia, Berlusconi lancia il tandem Toti-Carfagna. Le due anime che lacerano il partito azzurro sono stati nominati questa sera coordinatori in vista del congresso di fine settembre. Berlusconi ha inoltre annunciato che il Comitato nazionale non si terrà il 25 giugno, bensì il 13 luglio. «Ho incontrato Toti - ha dichiarato il...

Berlusconi affida a Carfagna e Toti la riorganizzazione di Forza Italia : "Forza Italia ha uno Statuto dettagliato e complesso di cui in questi ultimi anni ho tenuto conto da buon padre di famiglia ascoltando tutti, domandando a tutti, mettendo in campo una totale condivisione, molto affetto e qualche volta molta pazienza". Inizia così la nota letta da Silvio Berlusconi durante l'assemblea dei gruppi di Forza Italia mirata ad annunciare un gruppo di lavoro che in tempi brevissimi possa ...

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Che dice : “La rivoluzione si fa con i contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. È il primo passo per sanare le spaccature con il governatore della Liguria che intanto a Tg2 Post su Rai2 commenta: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si ...

Berlusconi : "Delega a Carfagna e Toti come coordinatori nazionali di Forza Italia" : Nel corso dell'assemblea dei parlamentari di Forza Italia che si è tenuta oggi al Senato, il fondatore del partito Silvio Berlusconi ha annunciato:"Delego alla onorevole Mara Carfagna e a Giovanni Toti la responsabilità di coordinare l'organizzazione del partito. Il Comitato nazionale non si terrà il 25 giugno ma il 13 luglio. Ho incontrato Toti. Vogliamo offrire reale contributo del Paese"Nel frattempo Forza Italia ha diffuso una nota ...

Giovanni Toti e Mara Carfagna saranno i nuovi coordinatori di Forza Italia : La vicepresidente della Camera Mara Carfagna e il presidente della Liguria Giovanni Toti saranno i nuovi coordinatori di Forza Italia. Lo ha fatto sapere Silvio Berlusconi in una nota, dopo averlo detto durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari di