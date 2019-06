Forte terremoto in Francia nel giorno del Solstizio d’Estate | crolli nei Paesi della

Terremoto in Indonesia : Forte scossa a Papua : Un Terremoto magnitudo 6.3 ha colpito Papua, in Indonesia: secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma si è verificato alle 17:24 UTC di ieri ed ha avuto epicentro a 245 km ovest da Abepura e ipocentro ad una profondità di 12 km. Non vi sono al momento notizie di vittime o danni. L'articolo Terremoto in Indonesia: forte scossa a Papua sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia : Forte scossa di terremoto nella Nuova Guinea - 19 giugno 2019 : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 giugno 2019, esattamente alle 19.24 italiane, corrispondenti alle 02.24 del 20 giugno all'epicentro, sulla Nuova Guinea occidentale, nella...

Forte terremoto in Cina - decine di morti nel Sichuan : tecnologia 5G aiuta le operazioni di soccorso : Tredici persone sono morte e 199 sono rimaste ferite a seguito del terremoto di magnitudo 6,0 che ha colpito la provincia sudorientale cinese del Sichuan, lo scorso lunedi’ mattina. Lo ha reso noto il ministero della Gestione delle emergenze cinese. Alle 16 di ieri, 20 persone intrappolate fra i detriti sono state salvate, mentre altre 731 sono state evacuate, secondo il ministero. Sono in corso operazioni di ispezione e soccorso di ...

Terremoto in Nuova Zelanda : settima Forte scossa in ultimi 4 giorni. E in Giappone 26 feriti per il sisma di martedì : Nuova scossa di Terremoto in Nuova Zelanda alle isole Kermadec. Il sisma, registrato alle 9,01 (ora italiana; 19.01 ora locale), ha avuto un'intensità di magnitudo 6.5 e si è...

Forte scossa di terremoto in Giappone : 21 feriti - registrato tsunami : Il bilancio della Forte scossa di terremoto magnitudo 6.5 verificatasi in Giappone ieri è di 21 feriti lievi e nessun danno grave. Molte persone (un migliaio) sono state allontanate dalla costa a causa di un’allerta tsunami, successivamente rientrata. Oggi la situazione è tornata alla normalità: la maggior parte dei treni è tornata in funzione e l’elettricità è stata ripristinata (migliaia di utenze erano rimaste senza ...

Giappone : Forte scossa di terremoto sulla costa di Yamagata : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 18 giugno 2019, esattamente alle 15.22 italiane (corrispondenti alle 22.22 all'epicentro) sul Giappone occidentale. Stando ai dati giunti dai...

Forte scossa di terremoto in Giappone : allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato sulla costa occidentale dell’isola di Honshu, in Giappone, alle 15:22:22 (22:22:22 ora locale) ad una profondità di 35 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. E’ stato emesso un allarme tsunami per le prefetture di Yamagata e Niigata e per l’area di Noto nella prefettura di Ishikawa. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: allarme ...

Forte terremoto in Cina : 12 morti e centinaia di feriti - crollato un hotel : Una Forte scossa di magnitudo 6 ha colpito ieri la Cina sud-occidentale. Come vi avevamo raccontato in un primo momento, il terremoto ha causato danni in alcuni centri abitati più vicini...

Forte terremoto in Cina : almeno 12 morti e 125 feriti - numerose repliche : Un Forte terremoto magnitudo 6 ha colpito ieri la Cina, ed in particolare la località di Yibin, nella provincia centromeridionale del Sichuan: al momento i media locali riportano 12 vittime e almeno 125 feriti. Il sisma si è verificato alle 14:55 UTC (16:55 ora italiana), ed è stato seguito da numerose repliche. I soccorritori sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca e di salvataggio delle persone rimaste sotto le macerie. Le scosse più ...

Forte terremoto in Cina : segnalati danni a edifici : Una scossa di terremoto del 6° Richter ha colpito poco fa la Cina, esattamente alle ore 16.55. Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 15 km, si è verificato nel Sichuan, provincia...

Nuova Forte scossa di terremoto nel Pacifico - a largo della Nuova Zelanda : Una Nuova scossa di terremoto di forte intensità si è verificata nel Pacifico, a largo dell'Australia. Il sisma, magnitudo 6.3 secondo i dati dell'INGV, si è verificato in mare aperto, per...

Forte scossa di terremoto in Giappone : avvertita nella prefettura di Ibaraki : L’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto di avere registrato un terremoto magnitudo 5.2 alle 20 locali, avvertito nella prefettura di Ibaraki, sull’isola di Honshu. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: avvertita nella prefettura di Ibaraki sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Tolmezzo - nuova Forte scossa di magnitudo 3 - 1 : Terremoto Tolmezzo, nuova forte scossa di magnitudo 3,1 La scossa, avvertita alle 15:40 di domenica, segue altre due superiori alla magnitudo 3 registrate nei giorni precedenti in provincia di Udine Parole chiave: Terremoto ...

Nuova Forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 07:17:13 ora italiana (17:17:13 ora locale), ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Violenta scossa di terremoto alle Isole Kermadec, allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico Violenta scossa di terremoto nel Pacifico: rientrato l’allarme tsunami L'articolo Nuova forte scossa di terremoto al largo ...