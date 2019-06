Formula E - Berna | ultima tappa europea della stagione

quattroruote

(Di venerdì 21 giugno 2019) Un intenso weekend di motori sta per entrare nel vivo e domani ci sarà spazio anche per laE, pronta a vivere il suo ultimo appuntamento europeo: lePrix di. Dopo aver riportato il motorsport in Svizzera (a Zurigo) dopo sessantanni di digiuno, laE è pronta adesso a dare spettacolo tra le strade acciottolate di, prima di volare verso New York per le ultime due gare del campionato.Saliscendi spettacolari. Il nuovo circuito diha un layout più filante e veloce che si snoda per 2,75 chilometri. caratterizzato da 14 curve e diversi saliscendi che i piloti affronteranno in senso antiorario. Qualcuno lo ha già definito un tracciato da montagne russe e ci si aspetta un grande spettacolo tra i 22 piloti in pista a bordo delle monoposto Gen2. Lotta serrata. Ci si aspetta che la gara dipossa fare unaltra dura selezione tra protagonisti e comprimari, un po ...

