Formula 1 – Vettel è la delusione che parla? La clamorosa ipotesi | “potremmo ritirarci

(Di venerdì 21 giugno 2019) Confermata la penalizzazione diin Canada, il pilota Ferrari commenta conla decisione: troppe regole per una1 che sta perdendo la sua vera anima Sembrava ci fosse una speranza quando il ricorso della Ferrari, in merito alla penalizzazione subita dain Canada, è stato ammesso. La commissione ha visionato le nuove prove presentate dalla scuderia di Maranello, spiegando però di esserne già in possesso. Risultato? Un nulla di fatto durato diversi giorni, che non ha portato a nient’altro se non alla riconferma della penalizzazione, alla certificazione della vittoria di Hamilton e a tanto malcontento in casa Ferrari. Sul volto di, al di là degli occhiali da sole con i quali si è presentato ai microfoni di Sky Sport, si può leggere una forte. Il tedesco ha risposta con tono rassegnato, a tratti con qualche punta di rabbia nata ...

