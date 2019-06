Formula 1 | Ricciardo si esalta | “sento di aver acceso un bel fuoco | la Renault ha avuto

Formula 1 – I piloti diventano calciatori - da Leclerc a Ricciardo : tutti in campo per Jules Bianchi al Gp di Francia : piloti in campo per una giusta causa: Ricciardo, Leclerc, Gasly e Massa diventano calciatori per Jules Bianchi E’ tutto pronto al Paul Ricard per il nuovo round della stagione 2019 di Formula 1. Dopo la gara di Montreal e tutto il caos che ne è conseguito, i piloti sono adesso carichi e motivati a tornare in pista e battagliare per andare a caccia della vittoria e di un buon risultato. In attesa di ascoltare le parole dei piloti ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : “Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel” : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L’episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : Ricciardo - la crisi continua : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran premio del Canada 2019, che si svolgerà oggi a Montreal, oggi 9 giugno 2019.

Formula 1 - Ricciardo non fa marcia indietro : “non sono pentito di aver lasciato la Red Bull per la Renault” : Il pilota australiano ha parlato del suo approdo in Renault dopo aver lasciato la Red Bull, sottolineando di non esserne assolutamente pentito Daniel Ricciardo non si è assolutamente pentito del fatto di aver scelto la Renault, nonostante gli otto punti conquistati in sei gare. Il mondo Red Bull non faceva più al caso suo, come sottolineato dallo stesso australiano ai microfoni dell’Equipe. Photo4/LaPresse L’obiettivo è quello ...

Formula 1 – Vettel e Verstappen a confronto - Ricciardo non ha dubbi : “senza nulla togliere a Seb…” : Daniel Ricciardo e le differenze tra Vettel e Verstappen: l’australiano della Renault non ha dubbi E’ iniziata una nuova settimana dedicata alle quattro ruote: dopo il Gp del Mugello di MotoGp gli appassionati dei motori si concentreranno su un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, il sesto, in programma in Canada. Alla vigilia della partenza per Montreal, Daniel Ricciardo è stato ospite del podcast di Nico ...

Formula 1 – Ricciardo e l’amore verso Montecarlo : “grande rapporto con questa pista. Qui premiata la fiducia - posso fare bene” : Daniel Ricciardo ha spiegato il rapporto che lo lega alla pista di Montecarlo: una vera e propria ‘relazione d’amore’ che, secondo il pilota Renault, potrà essere decisiva per fare bene La Renault ha vissuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ma l’arrivo a Montecarlo ha regalato un’importante iniziezione di fiducia a Daniel Ricciardo. Il pilota australiano ha trionfato l’anno scorso con ...

Formula 1 - Ricciardo sorride : “ci siamo presi qualche rischio - ma la macchina resta difficile da guidare” : Felice e soddisfatto Daniel Ricciardo dopo le qualifiche del Gp di Monaco, l’australiano sorride per il settimo posto in griglia Lewis Hamilton in pole position e due Mercedes in prima fila nel Gp di Montecarlo, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. L’inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1’10”166, appena 86 millesimi meglio del suo compagno di squadra Valtteri ...

Formula 1 – Con Ricciardo si ride sempre - Daniel stuzzica Verstappen in conferenza : “hai un po’ di peli sul mento” [VIDEO] : Daniel Ricciardo esilarante in conferenza stampa: l’australiano della Renault si prende gioco del suo ex compagno di squadra Max Verstappen Daniel Ricciardo è uno che ama sempre ridere e scherzare, in qualsiasi situazione. L’australiano della Renault, protagonista di un siparietto con Charles Leclerc durante le interviste del Gp di Monaco, ha fatto sorridere anche nella conferenza stampa di ieri a Montecarlo. In un momento di ...

Formula 1 – Ricciardo ‘disturba’ l’intervista di Leclerc : “puoi vincere?” - la scenetta è tutta da ridere [VIDEO] : Daniel Ricciardo disturba Charles Leclerc durante un’intervista: il simpatico siparietto a Monaco E’ iniziato a tutti gli effetti il weekend di gara del Gp di Monaco: i piloti sono in pista nelle strade di Montecarlo per le prime prove libere del sesto round stagionale, ma intanto sui social i fan sorridono per un simpatico siparietto che sta diventando virale. Durante un’intervista a Charles Leclerc, Daniel Ricciardo ha ...

Formula 1 – Il ricordo di Lauda e le difficoltà Renault - Ricciardo spiega : “Niki persona gentile. Stagione? Sarò sincero - ci aspettavamo…” : Nella conferenza stampa di Montecarlo, Daniel Ricciardo svela le sue sensazioni in vista della gara del weekend, parla delle difficoltà della Renault e rivolge un dolce pensiero al compianto Niki Lauda Inizio di stagione non di certo semplice in casa Renault. Nonostante l’arrivo di Daniel Ricciardo, la scuderia non è riuscita a sorprendere nelle prime uscite stagionali, accumulando 12 punti in totale, divisi equamante fra l’ex ...

Formula 1 - Ricciardo svela i segreti del circuito di Zandvoort : “bisogna avere le palle - vi spiego perchè” : Il pilota australiano ha svelato i segreti del circuito di Zandvoort che, dalla prossima stagione, ospiterà il Gp d’Olanda Nel 2020 il Gp d’Olanda sostituirà quello di Barcellona, restituendo la Formula 1 ai Paesi Bassi dopo 35 anni. Si correrà sul circuito di Zandvoort, che verrà rinnovato nei prossimi mesi per permettere alle monoposto di regalare spettacolo ed emozioni. MARIO BARTOWIAK Sono molti i piloti che hanno corso sul ...

Formula 1 - Helmut Marko ha un conto aperto con Ricciardo : ennesima attacco frontale all’australiano : Il consulente della Red Bull continua a pungere Ricciardo, dimostrando di non aver digerito il suo passaggio alla Renault Helmut Marko sembra avere un conto aperto contro Daniel Ricciardo, dimostrando di non aver affatto digerito il suo addio alla Red Bull per trasferirsi in Renault. AFP/LaPresse Dopo aver sottolineato di essersi fatto abbindolare dal team francese, il consulente austriaco ha lanciato l’ennesima frecciata ...

Formula 1 - Helmut Marko ‘smaschera’ Ricciardo : “il suo passaggio in Renault? Vi dico come lo hanno abbindolato…” : Il super consulente della Red Bull ha svelato alcuni retroscena del passaggio di Ricciardo in Renault L’inizio di stagione di Ricciardo non è certamente da ricordare, il pilota australiano non è riuscito ad ingranare al volante della Renault, raccogliendo risultati deludenti. photo4/Lapresse Una situazione che ha spinto Helmut Marko a cogliere la palla al balzo, lanciando la sua solita frecciata all’australiano ai microfoni di ...

Formula 1 – Ricciardo fa mea culpa dopo il Gp d’Azerbaijan : “mi scuso col team e con Kvyat - ma…” : Daniel Ricciardo deluso, ma l’australiano non perde la motivazione dopo l’errore di ieri in pista a Baku: le parole del pilota Renault sui social dopo il Gp d’Azerbaijan Una gara deludente, quella di ieri, per Daniel Ricciardo a Baku. L’australiano della Renault è finito lungo fuori pista, al Gp d’Azerbaijan, compiendo anche un errore che ha compromesso la gara di Kvyat. In retromarcia per tentare di tornare ...