Formula 1 – I soldi | l’importanza di correre per la Ferrari ed il rapporto con la fama

(Di venerdì 21 giugno 2019) Sebastian Vettel a 360 gradi: le parole delsta alla vigilia del Gp di Francia E’ Sebastian Vettel l’uomo più chiacchierato del momento nel paddock della1. Tutti attendono con ansia di scoprire quale sarà l’esito dell’incontro di oggi pomeriggio tra lae i commissari del Canada, che a Montreal hanno inflitto una pesante penalità al pilota tedesco. LaPresse Intanto Vettel è concentrato sul nuovo weekend di gara, pronto a dare nuovamente battaglia in pista e dimostrare il potenziale della sua auto, motivato dalla voglia di trionfare: “ogni volta che sono sulla griglia, voglio vincere. Anche se parto dietro: non sai mai cosa può capitare. È ciò che inseguo, per cui lavoro duramente, guidato dalla passione. Odio la sensazione che si prova quando non succede. Puoi essere contento finendo 5°, se hai corso una gran gara. Ma non è ciò ...

