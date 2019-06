Firenze: bambina di 12 anni morta di meningite. Malattia contratta in vacanza coi genitori

(Di venerdì 21 giugno 2019) Una bimba di nazionalità tedesca di 12ha perso la vita all'ospedale pediatrico Meyer di, a causa di unada meningococco C. A diffondere la notizia è stata l'azienda sanitaria, spiegando che la ragazzina era a Donoratico e stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. Al Meyer sarebbe arrivata già in condizioni disperate dopo che iin un primo momento si erano rivolti all'ospedale di Cecina. "La ragazzina – hanno spiegato dalla Asl Toscana Nord Ovest – era con la famiglia inin un campeggio della costa, ieri ha accusato i primi malesseri e, per questo, è stata accompagnata dalla mamma al pronto soccorso di Cecina dove i sanitari si sono resi conto immediatamente della gravità delle condizioni della piccola paziente. Dopo i primi accertamenti è stato predisposto il trasferimento acon l’elisoccorso".