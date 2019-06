FIBA 3×3 World Cup 2019 | l’Italia femminile ai quarti di finale | domani la sfida con la

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019)3×3Cup, Amsterdam. L’Italia aialle 19:00). Le sensazioni dell’azzurra Ciavarella Ai. Ad Amsterdam, alla3×3Cup, le Azzurre perdono con la Russia 10-18, vincono con l’Indonesia 17-9, chiudono al secondo posto il girone D e si qualificano per ialle ore 19:00incontrerà la prima del girone B, la Francia o l’Australia come sarà stabilito dall’esito delle partite di questa sera. “Australia o Francia, al di là delle caratteristiche individuali, cambia poco a questo punto. Aitrovi tutte squadre fortissime -spiega l’azzurra Giulia Ciavarella- Era importante qualificarci, l’abbiamo fatto con tre vittorie in quattro gare, eravamo in uno dei gironi più difficili ed impegnativi e nulla poteva esser dato per scontato. Oggi la sconfitta con la Russia è ...

IacopoDeSantis : Aleksa Avramovic lascia la @LegaBasketA dopo tre stagioni a Varese. Come riporta KIA en Zona, il giocatore andrà al… - zazoomnews : Basket 3×3 Dusan Bulut rinuncia alla Big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi -… - OA_Sport : Basket 3×3, Dusan Bulut rinuncia alla Big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi -