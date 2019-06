Ferrari | respinto il ricorso | Vettel resta secondo in Canada

calcioefinanza

(Di venerdì 21 giugno 2019). Non è andata come ci si sarebbe aspettati per la, che attendeva che il suo, presentato nei giorni scorsi dopo la penalizzazione inflitta a Sebasianin, venisse esaminato. In un primo momento sembrava esserci ottimismo, al punto tale che Laurent Mekies, direttore sportivo della scuderia italiana si … L'articoloilin

Sport_Mediaset : #F1, respinto il ricorso #Ferrari: la vittoria del #Canada resta di #Hamilton. I commissari riuniti al Paul Ricard… - Tampoco11 : RT @TankDifferent: Nessuna revisione dell'ordine d'arrivo del #GP del #Canada: respinto il ricorso della #Ferrari. Ma chi si credevano di e… - Sergioelm : RT @TankDifferent: Nessuna revisione dell'ordine d'arrivo del #GP del #Canada: respinto il ricorso della #Ferrari. Ma chi si credevano di e… -