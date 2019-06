Ferrari e Ducati potrebbero rimuovere il logo “Mission Winnow”

F1 e MotoGP - Ferrari e Ducati rischiano di perdere Mission Winnow : Philip Morris potrebbe ritirare la sponsorizzazione : Ferrari e Ducati potrebbe ro perdere Mission Winnow , l’iniziativa sponsorizzata da Philip Morris che compare sul telaio delle Rosse. Il sodalizio, stretto lo scorso anno con la Scuderia di Maranello e pochi mesi fa con il team di Borgo Panigale, potrebbe infatti interrompersi visto che la presenza del logo ha causato diverse controversie (la Ferrari non aveva potuto sfoggiarlo in Canada e in Australia a causa delle stringenti leggi locali ...

Mission Winnow via da Ferrari e Ducati per il resto della stagione? Si profila un’ipotesi clamorosa : Philip Morris potrebbe decidere di non esporre più il marchio Mission Winnow sulle carene di Ferrari e Ducati per il resto della stagione: in Francia la Ferrari correrò con i loghi legati al centenario della scuderia In Australia la Ferrari finì al centro di una vera e propria bufera mediatica, ancor prima di esordire nel Mondiale, a causa dello sponsor presente sulla sua carena. La scritta Mission Winnow infatti, legata ad un’iniziativa ...