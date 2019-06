Fernando Torres si ritira | l’annuncio su Twitter | “E’ giunto il momento di porre fine

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019), attaccante spagnolo ex Atletico Madrid tra le altre ed oggi al Sagan Tosu, ha annunciato il ritiro con un video su: “Ho qualcosa di molto importante da annunciare. Dopo 18 anni emozionanti, èildialla mia carriera calcistica. Domenica, alle 10, ora locale in Giappone, farò una conferenza stampa a Tokyo per spiegare tutti i dettagli”. Il 35enne di Fuenlabrada, nell’ultima stagione in campo nella J1 League, il massimo campionato giapponese, ha dunque deciso di appendere al chiodo le scarpette da calcio. Ottima carriera quella diper anni uno dei migliori centravanti al mondo. Ha indossato le maglie di Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea e Milan, oltre a quella del Sagan Tosu e della nazionale spagnola. El Niño ha vinto tutto: un Europeo, un Mondiale, una Champions League e un’Europa League. ...

UEFAcom_it : ???????? Fernando @Torres annuncia il suo ritiro dal calcio giocato ?? #UCL ?? #UEL ???? Coppa del Mondo FIFA ?? UEFA EUR… - DiMarzio : Un altro addio al calcio: lascia Fernando #Torres - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Fernando Torres dice basta: si ritira dal calcio giocato ?? -