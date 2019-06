Fa retromarcia con l'auto! Figlia travolta e uccisa (Di venerdì 21 giugno 2019) Nulla da fare per la bambina di diciotto mesi finita sotto le ruote della macchina della madre. Villarbasse (Torino) - Nel fare retromarcia con la sua vettura nel cortile di casa ha inavvertitamente schiacciato ed ucciso la sua bambina di 18 mesi.Si è consumata in una manciata di secondi la tragedia familiare che ha gettato nella disperazione una famiglia da anni residente a Villarbasse - piccolo comune in provincia di Torino, in Piemonte - ma originaria della Romania e a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi per tentare di salvare la piccola.



La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma, da una prima ricostruzione dei fatti - sulla base delle testimonianza di chi ha assistito alla tragedia o comunque si trovava nel cortile della casa - pare che la bambina sia sfuggita al controllo della nonna e si sia messa a correre in direzione della vettura guidata dalla madre.



Emilia, che avrebbe compiuto due anni il prossimo dicembre, nella sua camminata ancora incerta, avrebbe visto la mamma partire a bordo della sua station wagon e le sarebbe corsa incontro. La madre, concentrata a far retromarcia e pensando che Emilia si trovasse al sicuro in casa con la nonna, non si è accorta che la bambina invece, era proprio dietro la macchina, forse per un ultimo tenero saluto prima che la mamma si allontanasse da casa. Ad accorgersi che la ruote della vettura avevano sormontato e schiacciato qualcosa, è stata la stessa donna che, una volta fermata l'automobile, è scesa per vedere cosa era accaduto e così si è trovata di fronte ad una scena agghiacciante. Il corpicino della sua piccola era completamente sotto la ruota, tanto che per estrarla da sotto il peso della station wagon, ci sono voluti i vigili del fuoco che hanno alzato la vettura e solo allora sono riusciti a recuperare e a mettere in sicurezza la bambina.

Ma ormai era troppo tardi. Immediati i soccorsi dei medici del 118 ma quando Emilia è stata estratta da sotto la vettura, non dava più segni di vita. Il colpo ricevuto dalla macchina in retromarcia e soprattutto il peso della vettura sul suo corpo, hanno schiacciato gli organi vitali della piccola, morta sul colpo.



Disperati i familiari della bambina che non sanno darsi pace per l'accaduto, mentre la madre che era alla guida della macchina è stata indagata come atto dovuto per omicidio colposo. Anche se non ci sono dubbi che la morte della bambina sia dovuta ad una tragica fatalità, i carabinieri e la polizia municipale di Villarbasse indagano. Intanto la station wagon è stata posta sotto sequestro. La famiglia di Emilia, emigrata dalla Romania, da anni vive e lavora nel piccolo comune della Bassa Val di Susa con i nonni e un fratellino di 9 anni.