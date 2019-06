F1 | Sebastian Vettel | “Bisogna bruciare il regolamento per cambiare | si è persa la

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Il ricorso? Avremo nuove prove. Mi auguro che le novità sulla Ferrari funzionino” : Una conferenza stampa decisamente particolare quella di Sebastian Vettel, alla vigilia del GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet la Ferrari cercherà di interrompere l’egemonia della Mercedes, vittoriosa nei primi sette round. Tuttavia i pensieri del teutonico sono ancora alla gara precedente, a Montreal (Canada). La penalizzazione di 5″ che lo ha privato del successo, a vantaggio del ...

F1 - ricorso penalità a Sebastian Vettel : domani l’udienza a Le Castellet - la Ferrari spera : L’udienza del riesame in merito alla sanzione inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada 2019 avverrà venerdì 21 giugno alle ore 14.15 presso l’Autodromo Paul Ricard di Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. Ricordiamo che la Ferrari ha presentato delle prove in favore del tedesco, ha analizzato immagini e telemetrie cercando di dimostrare che il pilota non ha voluto ...

F1 - dal GP di Baku 2018 al GP del Canada 2019. Un anno di errori per Sebastian Vettel : “Under Pressure“. Citando il celebre titolo di un pezzo dei Queen (con David Bowie) che ha fatto la storia della musica mondiale, quel che è un po’ entrato invece nella storia della F1 è l’andamento sotto pressione del tedesco Sebastian Vettel. Il teutonico della Ferrari, ingaggiato per ripercorrere le orme del “Kaiser” Michael Schumacher, è reduce da un GP molto amaro. In Canada, quando guidava la corsa, un ...

F1 - Sebastian Vettel : “Credo che avremo un vantaggio rispetto all’anno passato. La Ferrari ha un buon potenziale” : Sebastian Vettel vuole cambiare registro dopo quanto è accaduto a Montreal (Canada). La penalizzazione di 5″ e una vittoria sfumata quando sembra lì vicina fa davvero male. Del resto, il caso è ancora aperto ma comunque il tedesco già è con la testa al prossimo weekend iridato, quello a Le Castellet (Francia), dove il teutonico vuole cercare di interrompere il digiuno da vittorie della Ferrari e anche suo, che dura dal GP del Belgio 2018. ...

F1 - Helmut Marko : “Sanzione ingiusta a Sebastian Vettel - le regole vanno cambiate con urgenza!” : Helmut Marko non ha gradito la penalità inflitta a Sebastian Vettel in occasione del GP del Canda 2019, i commissari di gara hanno sanzionato il tedesco per avere ostacolato Lewis Hamilton al suo rientro in pista dopo essere uscito dal tracciato in curva 3-4. Una decisione che ha generato diverse polemiche, l’uomo della Red Bull ha sostenuto il pilota della Ferrari esprimendo la sua opinione ad Auto Bild: “Sebastian non ha fatto ...

F1 - Jolyon Palmer : “Sebastian Vettel a Montreal ha meritato la punizione - continua a sbagliare sotto pressione” : La saga tra Jolyon Palmer e Sebastian Vettel è giunta al suo ennesimo capitolo. L’ex pilota di Formula Uno, ora commentatore tecnico della BBC, non ha risparmiato le sue consuete (e durissime) critiche nei confronti del pilota della Ferrari. Dopo il pesante attacco post-Gran Premio del Bahrein, l’inglese ha rincarato la dose dopo i fatti del Gran Premio del Canada, nel corso della trasmissione alla quale prende parte come ...

VIDEO Sebastian Vettel - il team radio con la Ferrari : “Cosa dovevo fare?” : “What were I supposed to do?” “Che cosa dovevo fare?”: questa la domanda che si pone Sebastian Vettel una volta che gli arriva la comunicazione della penalità per l’episodio chiave del GP del Canada, in cui è arrivato primo sulla linea del traguardo, ma proprio a seguito dei 5 secondi aggiunti al suo tempo finale non è risultato vincitore a vantaggio di Lewis Hamilton. Una rabbia, quella del pilota tedesco, che non ...

VIDEO F1 - la penalità a Sebastian Vettel e una uniformità di giudizio mancante : Non si placano le polemiche relative all’episodio che ha visto coinvolti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel GP del Canada, nel quale la decisione di penalizzare di 5 secondi il tedesco ha deciso la gara a favore dell’inglese. Episodi simili si sono verificati a Montecarlo nel 2016 (Hamilton-Ricciardo) e a Suzuka nel 2018 (Verstappen-Raikkonen), e nelle due situazioni sono state prese delle decisioni diverse. Il problema, in questo ...

Gp Canada - la Ferrari non ci sta : ricorso contro la penalità a Sebastian Vettel - ma poche speranze : Molto contrariata per la penalità affibbiata a Sebastian Vettel che ha determinato la mancata vittoria al Gran Premio del Canada, la Ferrari è intenzionata a ricorrere agli avvocati e presentare appello. Il pilota tedesco, penalizzato di 5 secondi, ha infatti dovuto lasciare il primo posto sul podio

Gp Canada - i big della Formula 1 in difesa di Sebastian Vettel : "Una penalità scandalosa" : La penalità di cinque secondi inflitta a Sebastian Vettel durante il Gran Premio del Canada rimane il principale argomento di discussione anche il day after la decisione della Fia e la conseguente vittoria di Lewis Hamilton. La Ferrari ha già presentato ricorso, anche se le speranze di ribaltare la

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel vincitore morale” : Delusione e rammarico nelle parole di Mattia Binotto al termine del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale F1 2019. Il n.1 della Ferrari ha espresso comunque la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel fine settimana e ha sottolineato come la penalità di 5” comminata a Sebastian Vettel, che è costata la vittoria al pilota tedesco, non tolga nulla all’ottima prestazione. Nelle prossime tappe sarà importante lasciarsi ...

VIDEO Sebastian Vettel infuriato : “Dove dovevo andare”. Team radio al veleno dopo la penalità nel GP Canada : “Dove dovevo andare?”. Questo il commento lapidario di Sebastian Vettel in un Team radio dopo che gli è stata inflitta una penalità di 5 secondi per avere ostacolato Lewis Hamilton al suo rientro in pista dopo un lungo. Il pilota della Ferrari si trovava al comando nel GP Canada 2019 ma quella decisione lo ha costretto ad accontentarsi del secondo posto alle spalle del britannico anche se ha tagliato il traguardo in prima posizione. ...

F1 - perché è stato penalizzato Sebastian Vettel e cosa è successo? Una scelta che farà discutere : Sebastian Vettel primo sul traguardo al termine del GP Canada 2019 ma la vittoria della settima tappa del Mondiale F1 finisce nelle mani di Lewis Hamilton: questo è il verdetto della gara andata in scena oggi a Montreal, un ordine d’arrivo che ha già creato diverse polemiche e discussioni dovuto a una penalità di cinque secondi inflitta al pilota della Ferrari perché ha stretto il Campione del Mondo in carica durante il 48esimo giro (dei ...