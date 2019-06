F1 | respinta l’istanza della Ferrari! Confermata la penalità a Vettel | “Non ci sono

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Non cielementi significativi per rivedere lainflitta a Sebastiandurante il GP del Canada“. Questo il verdetto definitivo emesso dai commissari al termine dell’udienza che si è svolta a Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP di Francia, ottava tappa del Mondiale F1. La Ferrari aveva portato diverse prove per dimostrare come i 5 secondi inflitti al tedesco fossero ingiusti, il Cavallino Rampante ha cercato di dimostrare che la manovra del teutonico dopo il fuoripista era stata involontaria e non aveva ostacolato Lewis Hamilton ma Emanuele Pirro, Gerd Ennser, Mathieu Remmerie e Mike Kaerne non hanno cambiato idea. Le evidenze schiaccianti annunciate da Laurent Mekies, Direttore Sportivo del Cavallino Rampante, nondunque parse rilevanti per chi doveva prendere una decisione e l’ordine d’arrivogara di Montreal è ...

