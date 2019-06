F1 | la Ferrari presenta 7 documenti | telemetrie | immagini e analisi irrilevanti

Ferrari presenta istanza revisione penalità Vettel : Nuovi sviluppi nel caso della penalità costata a Sebastian Vettel la vittoria nel Gp del Canada di Formula 1. La Ferrari ha infatti presentato istanza di revisione alla Fia sulla base di nuovi elementi raccolti, una possibilità prevista dall'articolo 14 del codice sportivo internazionale. Il driver di Heppenheim era stato penalizzato di 5'' dalla direzione gara mentre era al comando della gara per una manovra giudicata pericolosa al 48° giro, ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari presenta istanza di revisione alla FIA sul caso Vettel a Montreal : Come era stato anticipato da alcune indiscrezioni tre giorni fa, oggi è arrivata la conferma: la Ferrari ha presentato istanza di revisione alla FIA sull’ormai arcinota vicenda del GP del Canada, riguardante Sebastian Vettel. Il pilota della Rossa, penalizzato di 5″ per aver compiuto una manovra pericolosa secondo la Race Direction nel corso del 48° giro in curva-4 a danno del britannico della Mercedes Lewis Hamilton, resta dunque al ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Ferrari : ecco la decisione di Binotto sull’appello da presentare alla FIA : Il team principal della Ferrari ha deciso di non presentare appello alla FIA in seguito alla penalità inflitta a Vettel in Canada Il risultato del Gp del Canada è definitivo, la Ferrari infatti ha deciso di non presentare appello alla FIA, nonostante il preannuncio di reclamo arrivato nell’immediato dopo gara in Canada. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono il Daily Mail e la testata tedesca Motorsport Magazin, Mattia Binotto ha ...

VIDEO F1 - la Ferrari presenta ricorso contro i 5 secondi di penalità inflitti a Vettel : Non si placano le polemiche per il discusso epilogo del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019. La penalizzazione di 5” inflitta a Sebastian Vettel per essere andato lungo in curva-4 nel corso del 48° giro e soprattutto per essere rientrato in pista difendendo la posizione nei confronti di Lewis Hamilton ha di fatto regalato la vittoria al pilota della Mercedes. Il tedesco della Ferrari è apparso letteralmente ...

Formula 1 - colpo di scena in Canada : la Ferrari vuole presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel : Subito dopo il Gp del Canada, la Ferrari ha reso noto al Collegio dei Commissari di voler presentare appello contro la penalità inflitta a Vettel La Ferrari non ha intenzione di arrendersi e, a poche ore dalla fine del Gran Premio del Canada, ha fatto sapere al Collegio dei Commissari sportivi di voler presentare appello contro il provvedimento assunto nei confronti di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Il pilota tedesco, penalizzato di 5 ...

F1 - GP Canada 2019 : la Ferrari presenta ricorso contro la penalità di 5? comminata a Sebastian Vettwl : Il vespaio di polemiche generato dalla decisione della Race Direction circa la penalità di 5″ comminata al tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, nel corso del GP del Canada 2019 (settima prova del Mondiale di F1), ha catalizzato l’attenzione di tutti. Il teutonico, andando lungo in curva-4 nel corso del 48° giro, ha difeso la posizione su un Lewis Hamilton arrembante. Una manovra, a difesa del primato della corsa, sanzionata dai ...

Motori – ‘Beccata’ in anteprima la Ferrari ibrida da 1000 cavalli che sarà presentata a fine maggio [VIDEO] : Dalle prime informazioni trapelate si sa che la prossima Ferrari ibrida sarà dotata di un propulsore V6 biturbo e una potenza combinata di circa 1000 cavalli La casa di Maranello ha recentemente annunciato che, entro la fine del mese di maggio, sarà presentata una Ferrari ibrida da 1000 cavalli. La rivelazione arriva direttamente dall’amministratore delegato di Ferrari, Louis Camilleri, in occasione della conferenza sul 1° trimestre ...