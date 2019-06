F1 | audizione caso Vettel | ascoltata la Ferrari per 30 minuti | che decisione verrà presa?

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Oggi si è svolta l’dei commissari del GP del Canada in merito al celeberrimo, la penalità di cinque secondi inflitta alsta durante la gara di due settimane fa per avere ostacolato Lewis Hamilton al rientro sul tracciato dopo un fuori pista. Sono state ascoltate le istanze del Cavallino Rampante che ha portato delle nuove prove per dimostrare che il comportamento del proprio pilota era stato involontario e che non aveva ostacolato il suo avversario, l’è durata una trentina die ha avuto luogo a Le Castellet proprio a ridosso delle prove libere 2 del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. La Scuderia di Maranello sembra convinta di avere in mano delle carte importanti per avere ragione e ribaltare il verdetto della pista, a Montreal aveva vinto Lewis Hamilton davanti a Sebastianche si era visto sfuggire il successo ...

