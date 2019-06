F.1, respinta l'istanza della Ferrari

Nessuna revisione dell'ordine d'arrivo del Gp del Canada:l', la vittoria resta a Lewis Hamilton. E' questo il verdetto seguito all'incontro tenutosi Le Castellet tra i commissarigara di Montreal e il direttore sportivo del Cavallino, Laurent Mekies.Per i commissari non ci sono "significativi elementi" per rivedere la penalità di 5 punti inflitta a Vettel. Alla vigilia dell'incontro,il ds Mekies aveva detto di avere in mano "evidenze schiaccianti" a favore di Vettel.(Di venerdì 21 giugno 2019)