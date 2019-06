F 1 | GP di Francia - Mercedes subito davanti a tutti

Formula 1 – La Mercedes inizia a ‘barcollare’? Wolff ammette : “a Montreal primi campanelli d’allarme - ecco cosa ci aspettiamo dalla Francia ” : Toto Wolff , i campanelli d’allarme di Montreal e la battaglia del Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes alla vigilia del Gp di Francia Un nuovo weekend di gara di Formula 1 è pronto a partire: domani i piloti saranno protagonisti del giovedì dedicato a fan stampa sul circuito di Paul Ricard, per poi concentrarsi da venerdì mattina sul lavoro da svolgere a bordo delle loro monoposto per le prove libere del Gp di ...

F1 - GP Francia 2019 : prosegue la caccia della Ferrari alla Mercedes. Nuovi aggiornamenti in arrivo sulla SF90 : Lasciate alle spalle le controversie vicende del finale del GP del Canada, per la F1 è tempo di prepararsi all’appuntamento del Paul Richard dove settimana prossima andrà in scena il GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019. Lewis Hamilton può per la prima volta in questo avvio di stagione avvicinarsi al weekend con la tranquillità e la forza derivanti da un buon vantaggio in classifica, costruito con le ultime tre vittorie e il ...