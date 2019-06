Eutanasia | proposta di legge | pene attenuate per i conviventi che aiutano i malati

vanityfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Per chi aiuta una persona cara, con una malattia irreversibile, a morire con l’, il reato è attenuato. È uno dei punti delladisull’presentata a prima firma da Alessandro Pagano (Lega), assegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, e abbinata alle altre, sul tema, già in discussione in queste settimane. Lepreviste dall’articolo 580 del Codice Penale per il reato di istigazione al suicidio dovranno essere ridotte in questi due casi: il responsabile del fatto deve avere agito in preda a un grave turbamento determinato dalla sofferenza del malato, con cui convive stabilmente, e l’ammalato deve essere tenuto in vita con strumenti di sostegno vitale e colpito da una patologia irreversibile che è fonte di intollerabile sofferenza. Il convivente, che agisca quando si verificano queste due condizioni, può essere condannato ...

BeppeBongi : @lauraboldrini Speriamo bene. Stando alla realtà, triste, ricordi a Zingaretti ed al PD che il 24 inizia la discuss… - ComitatoDNF : RT @ComitatoDNF: Discussione sulla proposta di legge riferita al rifiuto dei trattamenti sanitari e la liceità dell'#eutanasia Podcast di #… - SeguiUltimaVoce : Il mondo politico si spacca ancora sull'#eutanasia: il #Movimento5Stelle è favorevole mentre la #Lega contraria. Vo… -