Europei Under 21 | Francia-Croazia 1-0 | Dembélé inguaia l’Italia FOTO ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Francia-Croazia 1-0 : Dembelé decisivo - Galletti vicini alle semifinali. Risultato negativo per l’Italia : La Francia ha sconfitto la Croazia per 1-0 agli Europei Under 21 di calcio 2019, i ragazzi di Ripoli si sono imposti al San Marino Stadium di Serravalle e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria: i Galletti salgono a quota 6 punti in classifica, affiancando la Romania al comando del Gruppo C. I transalpini ora sono davvero a un passo dalla qualificazione alle semifinali, nell’ultima ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Francia a punteggio pieno - Italia a rischio : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

LIVE Francia-Croazia 1-0 - Europei Under21 in DIRETTA : Dembélé regala il successo ai Galletti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazia per averci seguito, buon proseguimento di serata. Finisce qui! La Francia batte 1-0 la Croazia al San Marino Stadium grazie al gol siglato da Dembélé all’8′. I transalpini raggiungono così in testa al Gruppo C la Romania, con cui si giocheranno il primo posto nello scontro diretto dell’ultima giornata. Si complica invece la situazione per l’Italia, visto che con un pareggio ...

Europei Under 21 - Italia sempre più nei guai : altro rischio biscotto contro gli azzurri : Gli Europei Under 21 sono arrivati nella fase decisiva in vista delle semifinali, si complica sempre di più la corsa per l’Italia dopo la sconfitta contro la Polonia ed il successo di poco fa della Romania contro l’Inghilterra. Il destino non dipende più dagli azzurri, in particolar modo decisiva anche la sfida tra Polonia e Spagna e non solo. Il successo della Romania rischia di condannare l’Italia, in caso di successo ...

LIVE Francia-Croazia 1-0 - Europei Under21 in DIRETTA : Dembélé porta in vantaggio i Galletti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ GOOOOOOLLLL!!! FRANCIA IN vantaggio!! Cross di Reine-Adelaide dalla destra, pallone in mezzo all’area per Dembélé, che stacca alla perfezione e di testa insacca in rete. 6′ Bella giocata di Ikone, che se ne va in velocità sulla destra e prova ad entrare in area, ma il si allunga troppo il pallone, che termina fuori. 3′ Possesso palla e manovra piuttosto lenta della ...

Europei Under 21 - impresa Romania : Inghilterra nel baratro : Si è concluso il primo match di oggi valido per gli Europei Under 21, sono scese in campo Inghilterra e Romania, partita che è entrata nel vivo nei minuti finali e che ha regalato emozioni. Continua l’ottimo percorso per la Romania mentre l’Inghilterra, una delle favorite quasi eliminata, la Romania invece ad un passo dalla qualificazione. Il match si conclude sul risultato di 2-4, partita bloccata per gran parte poi nel finale ...

Europei Under 21 calcio 2019 - Romania-Inghilterra 4-2 : partita pazza nel finale - Coman e compagni vicini alle semifinali : La Romania ha sconfitto l’Inghilterra per 4-2 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, allo Stadio Manuzzi di Cesena la tricolore ha vinto una partita estremamente vibrante e appassionante che si è accessa negli ultimi 20 minuti con continui ribaltamenti di fronte. I ragazzi di coach Radoi hanno infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver battuto la Croazia all’esordio e si sono portati al Comando ...

LIVE Inghilterra-Romania 2-3 - Europei Under21 in DIRETTA : partita pazzesca a Cesena con Coman che riporta in vantaggio i rumeni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Gray prova il destro a giro: Radu blocca centrale. 91′ TRAVERSA DI ABRAHAM! CHE partita SIGNORI! Colpo di testa imperioso. 90′ 4 minuti di recupero. 90′ RADU!!!! SI SUPERA SU ABRAHAM! 90′ Incredibile a Cesena: partita che si è accesa negli ultimi 10 minuti di gioco. 89′ NUOVO vantaggio ROMANIA!!! partita pazzesca! Coman TIRA ED HENDERSON COMPIE LA PAPERA ...

LIVE Inghilterra-Romania 1-1 - Europei Under21 in DIRETTA : gioiello di Gray che risponde al rigore di Gray! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Ora i Tre Leoni provano ad inseguire la vittoria! 80′ Grande gol che tocca il palo e si deposita in rete. 79′ Gray!!!! PAREGGIO INGHILTERRA! MATCH RIAPERTO! 1-1. 78′ L’Inghilterra inserisce Abraham per Dasilva: sudditi della Regina appesi ad un filo, così come l’Italia. 77′ Ottimo rigore dell’ex Inter ma che giocata di Coman in occasione del ...

Europei Under 21 - Di Biagio si gioca futuro e credibilità : “Il Belgio è una grandissima squadra che è stranamente a zero punti. Non sarà una partita semplice, non penso che regaleranno qualcosa. Conosco il loro potenziale. Noi abbiamo tante soluzioni, da valutare con attenzione”. Sono le dichiarazioni di Gigi Di Biagio, ct della Nazionale Under 21, in vista del decisioni match contro il Belgio. “Ci sono un paio di giocatori da valutare. Ci metterei la firma per giocare come ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in DIRETTA : crescono i ritmi a Cesena con l’ingresso di Foden! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60′ ANCORA Foden! Grande conclusione insidiosa respinta da Radu. 59′ SUBITO PERICOLOSO FODEN DA DENTRO L’AREA! Radu attento a rispondere al tiro del #10. 58′ Tiro alle stelle di Cicaldau con il sinistro da fuori area. 56′ Costretto ad uscire Ryan Sessegnon che era entrato ad inizio ripresa; dentro il pupillo di Guardiola Foden! 55′ Puscas, migliorato ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in DIRETTA : equilibrio a Cesena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18 La prima frazione si conclude sullo 0-0 allo stadio Dino Manuzzi: meglio la Romania soprattutto nella prima mezz’ora con un ottimo gioco e garantendo compattezza a più riprese. Ivan ha colpito un palo nel primo quarto d’ora, quindi, Man trova il gol ma poi annullato per la partenza in offside di Puscas. I Tre Leoni dovranno osare di più per provare a vincere. FINE PRIMO ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in DIRETTA : gol annullato ai rumeni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ Sprecato malamente il cross da buona posizione per i Tre Leoni. 41′ Hagi commette un fallo in attacco: punizione per gli inglesi. 38′ Rischia Radu che non trattiene il cross di Brames: il portiere del Genoa rischia sull’attacco inglese. 36′ Buona giocata di Mount che finta il destro, poi con il sinistro trova un tiro sbilenco. 34′ ANCORA MADDISON! Destro ...

LIVE Inghilterra-Romania 0-0 - Europei Under21 in DIRETTA : meglio la Romania a Cesena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Ci prova Barmes al limite dell’area con il sinistro: bravo Dasilva a non cadere nella finta. 16′ La squadra di Rodoi sta creando più di qualche grattacapo alla difesa britannica. 14′ ANCORA Romania! Puscas scappa via in contropiede senza essere fermato, poi serve Hagi che di sinistro viene fermato dal #1 inglese. 13′ Romania troppo fallosa in questo avvio di ...