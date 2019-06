Europei Under 21 calcio 2019 | Francia-Croazia 1-0 | Dembelé decisivo | Galletti vicini alle

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Laha sconfitto laper 1-0 agli21 di, i ragazzi di Ripoli si sono imposti al San Marino Stadium di Serrave hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria: isalgono a quota 6 punti in classifica, affiancando la Romania al comando del Gruppo C. I transalpini ora sono davvero a un passo dalla qualificazionesemifinali, nell’ultima giornata della fase a gironi affronteranno la Romania e a entrambe le squadre basterà un punto per proseguire la propria avventura nel torneo. Il risultato di questa sera non è positivo per l’Italia visto che la migliore seconda uscirà con buona probabilità da questo girone, gli azzurrini devono battere il Belgio e sperare in un successo della Spagna sulla Polonia con massimo due gol di scarto per assicurarsi il passaggio del turno senza ...

sscnapoli : Europei Under 21, vince la Spagna di @FabianRP52 ???? - ItaliaTeam_it : ITALIAAAAA! ????? A Bologna la nazionale Under 21 batte in rimonta la Spagna 3-1! RT per l'ottimo esordio agli Eur… - OfficialASRoma : ???? @LorePelle7 in gol ieri sera nell'esordio dell'Italia agli Europei @UEFAUnder21 ?? -