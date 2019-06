European Games 2019 | tutti gli italiani in gara venerdì 21 giugno Orari delle gare e su

Ciclismo – European Games 2019 - la Nazionale Donne Strada a caccia di un grande risultato a Minsk : Le azzurre del CT Salvoldi infiammeranno il circuito di Minsk City, che misura di 15 km e sarà ripetuto 8 volte per un totale di 120 km La Nazionale Donne Strada ha raggiunto ieri, mercoledì 19 giugno, Minsk (Biellorussia), dove da domani, venerdì 21 sarà aperta la 2^ ed. degli European Games 2019. Le azzurre del CT Salvoldi infiammeranno il circuito di Minsk City sabato 22 giugno (in tutto saranno 78 atlete al via nella prova in linea), ...

Karate - European Games 2019 : otto azzurri pronti a lasciare il segno a Minsk : Saranno otto gli azzurri in gara nel Karate agli European Games 2019, che si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. L’Italia vuole essere grande protagonista in questa rassegna multisport e si presenterà con ambizioni importanti anche nel Karate, dove l’obiettivo sarà quello di migliorare il bottino della scorsa edizione, in cui arrivarono tre medaglie d’argento. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i nostri ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Italia a caccia di tante medaglie. I convocati ai raggi X : Si aprirà domani una delle manifestazioni sportive più attese della stagione estiva: da venerdì 21 giugno a domenica 30 giugno andranno infatti in scena gli European Games 2019 a Minsk (Bielorussia). La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con ambizioni importanti e una delle discipline più competitive è senza alcun dubbio il Ciclismo su pista. Dopo le tre medaglie conquistate nella rassegna iridata di fine febbraio, la squadra ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Italia molto ambiziosa e a caccia del pass olimpico femminile per qualificare il Team Mixed a Tokyo : Archiviata da soli quattro giorni la rassegna iridata di ‘s-Hertogenbosch non c’è tempo per riposare per la Nazionale Italiana di Tiro con l’arco, impegnata dal 21 al 27 giugno negli European Games di Minsk, competizione valevole per la qualificazione olimpica. In Bielorussia va in scena il secondo evento di qualificazione a Cinque Cerchi per quanto riguarda gli atleti del Vecchio Continente, con l’Italia che proverà ad ...

Beach soccer - European Games 2019 : Italia a caccia del podio - 8 squadre in lotta a Minsk : Il Beach soccer sarà protagonista agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Il “calcio su sabbia” è sempre in grado di regalare emozioni e divertimento, otto squadre sono pronte per darsi battaglia e per conquistare le medaglie: le formazioni sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle ...

Ciclismo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Davide Ballerini capitano di una squadra esperta : Seconda edizione per gli European Games, la manifestazione multidisciplinare che si ispira ai Giochi Olimpici, dedicata al Vecchio Continente. Ci si sposta verso la Bielorussia, a Minsk: appuntamento da venerdì 21 a sabato 30 giugno. In programma c’è anche il Ciclismo su strada che vedrà in programma domenica 23 giugno la prova uomini élite in linea e martedì 25 giugno la prova a cronometro. Andiamo a scoprire nel dettaglio la Nazionale ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : l’Italia sogna con le Farfalle e Agiurgiuculese - parterre da urlo con le Averina : La Ginnastica ritmica sarà presente agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Si preannuncia grande spettacolo e la lotta per le medaglie sarà molto serrata perché vedremo all’opera tutte le migliori atlete del Vecchio Continente, non ci sono defezioni e tutte le big hanno deciso di onorare questo appuntamento estivo che potrebbe rappresentare anche un buon banco di ...

Sambo - European Games 2019 : il regolamento di questo sport. I convocati dell’Italia : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: il Sambo sarà protagonista nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, quando saranno in palio 18 titoli (9 categorie di peso maschili ed altrettante femminili), per i quali concorreranno 143 atleti. Anche l’Italia sarà presente in questa disciplina con tre atleti ai nastri di partenza. Il Sambo è uno sport di contatto, nato come difesa personale e può essere considerato una ...

Boxe - European Games 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Clemente Russo e Irma Testa le punte : Sarà un’avventura alla ricerca di soddisfazioni, quella della Boxe agli European Games 2019 di Minsk, in Bielorussia. Questo sport, infatti, è uno dei due che funge anche da Europeo vero e proprio, assieme al judo, ragion per cui le medaglie assumono un valore ancora più speciale. Andiamo a vedere gli azzurri impegnati in terra bielorussa. UOMINI FEDERICO SERRA (49 Kg): medaglia d’oro agli ultimi Campionati UE, rappresenta una delle ...

European Games 2019 : tutti i convocati dell’Italia. Spedizione composta da 179 atleti - Clemente Russo portabandiera : Tatanka! Sarà Clemente Russo il portabandiera dell’Italia nella seconda edizione degli European Games, che si svolgeranno a Minsk: il pugile azzurro è già partito per la Bielorussia (assieme ad una prima parte degli atleti nostrani), dove venerdì 21 ci sarà la cerimonia d’apertura della manifestazione che terminerà domenica 30 giugno. Saranno in totale 179 gli azzurri in gara, dei quali 106 uomini e 73 donne. Di seguito i 179 ...

Atletica - European Games 2019 : rivoluzione in vista - debutta il DNA! Il format che stravolge lo sport - Italia con le seconde linee : L’Atletica leggera è uno degli sport inseriti nel programma degli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La manifestazione giunta alla seconda edizione andrà in scena a quattro anni di distanza dall’evento di Mosca e si preannuncia particolarmente interessante perché debutterà il Dynamic New Athletics, un nuovo format che si prefigge l’obiettivo di ...

Lotta - European Games 2019 : a Minsk in gara in 298 - dirci gli azzurri. Frank Chamizo uomo da battere - Daigoro Timoncini per la conferma : Da martedì 25 a domenica 30 giugno, nell’ambito degli European Games di Minsk, saranno assegnati i 18 titoli delle categorie olimpiche della Lotta: in Bielorussia saranno 298 gli atleti in gara, tra i quali 10 azzurri. Tanti i campioni del mondo in gara nella seconda edizione della kermesse europea, andiamo a scoprire i favoriti. Nella Lotta libera ci sarà il campione del mondo nei 57 kg, il russo Zaur Uguev, così come i ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...