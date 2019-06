Estate | pc e aria condizionata “a palla” doppio stress per gli occhi

Sereno Variabile Estate : alla scoperta dell’Emilia-Romagna : Primo appuntamento di Sereno Variabile Estate con la puntata in onda domenica 16 giugno alle 14 su Rai2, dedicata all’Emilia-Romagna, scenario di un interessante itinerario nel territorio dei Colli Bolognesi, con tante proposte per una vacanza all’insegna dell’enoturismo, del gusto e della cultura. Molti gli spunti per un soggiorno fatto di relax, escursioni, sport, gastronomia, in un viaggio gradevolmente punteggiato dai brindisi con i vini ...

Frosinone - gestivano lo spaccio di droga nell’alta Ciociaria : 10 persone arrEstate e 29 perquisizioni : Spacciavano droga in tutta l’alta Ciociaria, tra Alatri, Fiuggi, Acuto, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio e anche Frosinone. Il gruppo criminale, diviso in tre fazioni, era composto anche da diversi minorenni. Ora l’organizzazione è stata smantellata dai Carabinieri di Fiuggi in un operazione che ha portato a 10 arresti e 29 perquisizioni. Sei le misure cautelari: quattro in carcere (di cui due al carcere minorile), e due ...

Scuola - precariato e PAS ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in Estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Meteo : temporali al nord - Estate al sud/ Aria africana e temperature sopra i 30° : Il Meteo dei prossimi giorni: temporali al nord mentre al centro sud arriverà l'estate con temperature che supereranno i 30 gradi

Asteroide sfreccia vicino alla Terra : tEstate tecnologie fondamentali per la difesa planetaria : La rete IAWN (International Asteroid Warning Network) ha coordinato una campagna inter-organizzativa di osservazione dell’Asteroide 1999 KW4 mentre sfrecciava vicino alla Terra, raggiungendo una distanza minima di 5,2 milioni di km [1] il 25 maggio 2019. 1999 KW4 è largo circa 1,3 km e non pone alcun rischio per la Terra. Poiché la sua orbita è ben nota, gli scienziati sono stati in grado di prevedere questo sorvolo e di preparare la ...