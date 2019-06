Estate 2019 | dove vanno in vacanza i vip? Ecco le mete più gettonate dell' anno

Viva Leonardo da Vinci 2019 : anche in Estate la Francia celebra il grande genio : Continuano anche in Francia le celebrazioni Viva Leonardo da Vinci 2019 in occasione del V centenario della morte del grande artista, inventore e scienziato: numerosi, in particolare per i mesi estivi, gli appuntamenti originali e interessanti dedicati a un pubblico eterogeneo di grandi e piccini. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: visitare la Valle della Loira questa estate sarà un’ottima occasione per scoprire le sue ...