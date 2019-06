ESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano Enzo Romano confermato nella cantera del

forzazzurri

(Di venerdì 21 giugno 2019) Continua la crescita nel CF Damm di Barcellona del giovanissimo. La redazione di ForzAzzurri ha raggiunto inla famiglia diha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio un pò per caso, i genitori hanno voluto farlo partecipare ad uno scouting organizzato dalla Swansea, a soli 7 anni. Tra 1000 ragazzi di età media 9 anni, riesce ad accedere alla seconda prova. Nel corso di quest’ultima, i genitori Antonio e Awilda, vengono avvicinati da un’osservatore dello Swansea che lo inserisce in squadra. Nel corso della sua permanenza allo Swansea riesce da subito a distinguersi per le sue doti tecniche ma non solo: colpisce la determinazione e la disinvoltura con la quale affronta ragazzi più grandi di lui, ragazzi dell’accademia del Chelsea per intenderci. In Spagna Dopo lo Swansea,attira l’attenzione ...

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #ESCLUSIVA #LBDV -C'è stato un incontro tra Romairone del #ChievoVerona e Cristiano Giuntoli. I clivensi hanno richie… - BombeDiVlad : ???? #ESCLUSIVA #LBDV -C'è stato un incontro tra Romairone del #ChievoVerona e Cristiano Giuntoli. I clivensi hanno… -