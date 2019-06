' Ero in coma e la Madonna di Pompei mi ha salvato' Renato Bucina | ' Un miracolo'

Non ci arrendiamo! A 37 anni GianpiEro ha un sarcoma raro : Gianpiero Saglimbene ha 37 anni, due figli piccoli, di 6 e 7 anni, e una carriera avviata nell'Esercito italiano. Una vita, dunque, tranquilla, quella vissuta con la sua famiglia in Friuli, dove lavora, che però è stata improvvisamente devastata da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: qualche anno fa gli è stato diagnosticato un sarcoma molto raro e aggressivo, il sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde, che negli ultimi ...

Il comandante dei vigili del fuoco di Lappago è morto precipitando da un sentiEro : Stava rientrando a casa dopo una festa e ha trovato la morte. Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige (zona Valle Aurina) dove questa notte attorno alle ore 2, ha perso la vita il comandante dei vigili del fuoco volontari di Lappago e componente del consiglio comunale, Werner Aschbacher di 51 anni. L'uomo lungo un ripido sentiero nel bosco che normalmente utilizzava come scorciatoia per rientrare a casa, è scivolato ed è ...

Il messaggio di Ultimo per Matteo - il fan in coma : “Se non riuscirai a venire al mio concerto - passerò io a salutarti” : Il messaggio di Ultimo per Matteo ha raggiunto il web nelle scorse ore. Avvisato dell'incidente di un suo fan, Ultimo ha speso per lui qualche parola, promettendogli di andarlo a trovare se non dovesse riuscire ad assistere al suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma a luglio. "Se non riuscirai a venire al mio concerto, passerò io a salutarti appena avrò finito. Nel frattempo non fare scherzi”, sono le parole di Ultimo che ha appreso la ...

Militare e papà colpito da sarcoma rarissimo a 37 anni. La raccolta fondi per operare GianpiEro : Gianpiero è un sergente maggiore dell’Esercito, ha 37 anni, due bambini, Andrea e Lorenzo, e una moglie, Barbara, che non lo lascia solo mai. Ma la vita di Gianpiero dal 2014 non è più la stessa: la diagnosi di un tumore molto raro ed aggressivo ha sconvolto la quotidianità sua e della sua famiglia. Una quotidianità che oggi Gianpiero e i suoi cari cercano di recuperare grazie ad una cura innovativa, ...

Appena mete piede in carcere straniEro aggredisce comandante e agenti : Il camerunense si è da subito opposto alle operazioni preliminari di incarcerazione, scagliandosi prima contro il comandante di reparto, e poi aggredendo con calci e pugni i 3 agenti intervenuti in sua difesa. Non ha fatto in tempo a mettere piede nel carcere della Dozza di Bologna, che subito si è reso protagonista di disordini e violenze nei confronti del personale della struttura.-- Si tratta di un uomo di nazionalità camerunense che, da ...

Guardia di Finanza - il numEro uno dell’Italia centrale Zafarana nominato nuovo comandante generale : Il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, da novembre 2018 comandante Interregionale dell’Italia centrale, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri a capo della Guardia di Finanza. Zafarana, 55 anni, è nato a Piacenza il 2 maggio del 1963 e ha iniziato la carriera militare nel 1981 frequentando l’Accademia della Guardia Finanza. Si insedierà il prossimo 25 maggio quando scadrà il mandato di Giorgio Toschi, nominato nell’aprile del 2016 ...

Ciclista investito e ucciso dal Tir : sciacalli gli rubano la carta e prelevano al bancomat. La moglie : «Non li perdonerò mai» : Il corpo di Fulvio è ancora incastrato fra le ruote di quel camion che, senza vederlo, l?ha travolto mentre era in sella alla sua bici. La vita che scivola via in un momento mentre in...

MIRACOLO A VEroNA/ Esce dal coma quando stanno per staccare le macchine : Si è risvegliato da solo dal coma in cui si trovava da cinque mesi quando i medici avevano già deciso di espintare i suoi organi. MIRACOLO a VERONA

Miracolo a VErona - 17enne in coma profondo : si risveglia prima dell'espianto degli organi : Dopo un incidente in scooter lo scorso dicembre, tutti lo avevano dato per spacciato ma poi il Miracoloso ritorno alla vita. E oggi il rientro in classe.

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2019 : una convincente Ghiroldi si porta al comando dopo lo short. PEroni avanti tra le Junior : Il complesso sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) sta ospitando questa settimana l’International German Cup 2019, importante competizione di Pattinaggio artistico utile per testare la forma degli atleti azzurri che, a differenza degli altri anni, dovranno affrontare parecchie gare in un lasso di tempo molto breve a causa dall’anticipo dei Campionati Mondiali, inseriti all’interno dei World Roller ...

Nick Mason dei Pink Floyd Comandante dell’Ordine dell’ImpEro Britannico : “Sono onorato” (foto) : Il batterista Nick Mason dei Pink Floyd ha ottenuto un CBE direttamente dal principe William il 2 maggio con una cerimonia tenutasi a Buckingham Palace. Il merito che i reali d'Inghilterra gli hanno riconosciuto è stato quello dei servigi resi alla musica britannica, e la notizia fa quasi sorridere, se consideriamo che poco tempo fa Robert Smith dei Cure aveva inveito proprio contro alcuni dei suoi colleghi che accettano onorificenze. L'acronimo ...