Era il “Terzo Polo” della Terra | ora i ghiacci dell’Himalaya rischiano di sparire

(Di venerdì 21 giugno 2019) Un tempo era chiamato il ‘Terzo Polo’per la vastitàsua coltre glaciale, mentre ora fa notizia per il cambiamento climatico che lo minaccia con pesanti conseguenze per l’uomo e gli ecosistemi: si tratta, il sistema montuoso dell’Asia Centrale che vede intaccato il suo patrimonio diai ed è tenuto sistematicamente sotto controllo dallo spazio. La perdita dio nel corso degli anni – riporta Global Science – è al centro di nuovo studio, coordinato dalla Columbia University e appena pubblicato su Science Advances (articolo: “Acceleration of ice loss across the Himalayas over the last 40 years”). La ricerca analizza l’andamento deiai per poco più di 40 anni, dal 1975 al 2016, avvalendosi di dati satellitari che hanno permesso di realizzare un quadro esaustivosituazione: dal 2000 in poi, il ritmo ...

