Elisa Isoardi di nuovo single | è già finita con Alessandro

Elisa Isoardi torna single : post misterioso su Instagram : “Poco love e molta story”. Così Dagospia commenta la rottura tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo, il bell’imprenditore con cui era stata paparazzata più volte nelle scorse settimane. Eppure, passato l’idillio iniziale, ora la conduttrice sembra essere tornata di nuovo single. Conclusa la storia con il Matteo Salvini, durata all’incirca cinque anni, la Isoardi sembrava aver finalmente ritrovato la serenità e ...

Elisa Isoardi - premio speciale per la "Prova del Cuoco" alla Camera dei Deputati - : Roberta Damiata Grande soddisfazione professionale per Elisa Isoardi, a lei il prestigioso premio della Federcuochi consegnato alla Camera dei Deputati nel corso dell’evento: “Un anno di zapping” promosso dal Moige “La Prova del Cuoco' ha saputo interpretare al meglio il concetto basilare della corretta alimentazione grazie all'aiuto di esperti del settore e studiosi”: con queste parole Alessandro Ciriello portavoce della Federcuochi ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi spiazza tutti : "Non mi sembra siano queste le novità" : Nelle ultime ore sono filtrate indiscrezioni circa la prossima stagione de La prova del cuoco su Rai 1, il programma condotto da Elisa Isoardi. Secondo quanto anticipato da TvBlog, si starebbe riflettendo sul ridimensionamento di Ivan Bacchi, spalla destra della conduttrice nel programma, e sull'int

Elisa Isoardi in costume - pioggia di critiche per i "chili di troppo" : La conduttrice della Prova del Cuoco ha pubblicato sui social una foto al mare con un'amica, ma in molti hanno criticato il...

