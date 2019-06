Elden Ring sarà un' evoluzione di Dark Souls

La storia e il mondo di Elden Ring saranno raccontati in modo simile ai Dark Souls : Uno dei più grandi annunci dell'E3 2019 è stato quello di Elden Ring, la nuova collaborazione di FromSoftware con il creatore di Game of Thrones George R.R. Martin. Mentre la rivelazione del gioco è stata sicuramente un momento emozionante per molti, non sono state divulgate ulteriori notizie sul progetto oltre al suo reveal trailer.Fortunatamente, Hidetaka Miyazaki di FromSoftware ha condiviso ulteriori dettagli su Elden Ring dopo la ...

Elden Ring includerà un alto numero di boss "unici e spaventosi" : Ci sono due cose che associamo ai titoli di FromSoftware più di ogni altra cosa: difficoltà esasperanti e combattimenti memorabili con i boss. Il prossimo titolo della compagnia, Elden Ring, promette di essere abbastanza diverso dai lavori precedenti (e non solo perché George R.R. Martin è coinvolto) - ma un modo in cui non sarà diverso è con i suoi combattimenti contro i boss.In un'intervista con Xbox Wire, Hidetaka Miyazaki, boss di ...

Elden Ring sarà più simile a Dark Souls che a Sekiro : Shadows Die Twice : Durante l'E3 2019, From Software ha svelato Elden Ring, una nuova IP realizzata in collaborazione con George R.R. Martin, autore del ciclo delle Cronache del ghiaccio e del Fuoco.Purtroppo il trailer presentato in occasione dell'annuncio non offre molti spunti sulla natura della produzione. Tuttavia in una recente intervista con IGN, Hidetaka Miyazaki ha svelato ulteriori dettagli sulla sua nuova opera e in particolare sulla componente ...

Elden Ring : George R.R.Martin com'è coinvolto nel progetto? : Sappiamo ormai che lo sviluppo di Elden Ring, il nuovo titolo di From Software presentato all'E3, vedrà il contributo anche del famoso scrittore de Il Trono di Spade George R.R. Martin.Ma in che modo verrà impiegato? Secondo quanto riportato da VG247, Hidetaka Miyazaki durante un'intervista ha spiegato che Martin dovrà seguire e gettare le basi per il mondo di gioco soffermandosi in particolare sulla mitologia."Grazie alla grande esperienza di ...

Anteprima Elden Ring : tra Game of Thrones e Dark Souls - scopriamo il gioco di Martin : Si chiama Elden Ring. Si legge fantasy. Di quelli oscuri, dal fascino gotico e la personalità (ancora) ambigua. Annunciato tra le luci e i colori della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, si tratta del nuovo videoGame di Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software. Talenti che, tra le altre cose, hanno dato vita a Bloodborne, alla sontuosa trilogia ruolistica di Dark Souls e al più recente - e cattivissimo! - Sekiro ...

Cosa si nasconde dietro al nome Elden Ring? Ce lo spiega Hidetaka Miyazaki : Per quanto non si sia visto nulla del gameplay e i dettagli siano ancora pochi praticamente sotto ogni aspetto, Elden Ring è stato uno dei grandi protagonisti dell'E3 2019 e d'altronde l'unione di due talenti eccelsi come quello dello scrittore George R.R. Martin (creatore del fenomeno Il Trono di Spade) e di Hidetaka Miyazaki e From Software, non può che attirare l'attenzione.Una questione sicuramente curiosa riguardante il progetto è quella ...

"Elden Ring sarà un vasto titolo open world souls-like" : Secondo il director Hidetaka Miyazaki, il tanto chiacchierato Elden ring, nonché suo ultimo progetto, sarà un gioco open world con meccaniche molto vicine alla serie dei Souls, tanto da poterlo definire un souls-like."Elden ring è un gioco di ruolo in terza persona ambientato in un mondo fantasy, mentre per quanto riguarda il gameplay, è fortemente basato su Dark Souls" riporta IGN."Tuttavia, questo non significa che si giochi alla stessa ...

E3 2019 : Elden Ring - anteprima : Quando si parla di From Software e, di riflesso, si va a toccare la straordinaria eredità di Hidetaka Miyazaki, ci si trova al cospetto di una mole di opere legate da un filo rosso piuttosto sottile, un'anima segreta capace di fondere gli splendidi mondi visionari realizzati con estrema cura con un intricato sottobosco narrativo emergente, quell'onnipresente "lore" che ormai da tempo catalizza l'attenzione degli appassionati.C'è poi il combat ...

Elden Ring - il nuovo videogioco ideato da George R. R. Martin : (Foto: From Software) Elden Ring è il nuovo gioco fantasy nato da un’idea del creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, insieme a Hidetaka Miyazaki di From Software, “papà” di Dark Souls. Il trailer sta macinando grandi numeri nelle visualizzazioni su YouTube e l’hype cresce. Tuttavia, la sua è stata una delle ufficializzazioni più particolari avvenute durante il gargantuesco evento Xbox all’E3 2019 a Los ...

Annunciato Elden Ring durante la conferenza Xbox all’E3 2019 : Xbox presenta il nuovo titolo From Software, nato dalla collaborazione con George R.R. Martin, durante la sua conferenza alla fiera di Los Angeles: Elden Ring. Il titolo è trapelato in rete già da qualche giorno ma senza conferme da parte degli sviluppatori fino al momento in cui sugli schermi del palco dell’E3, subito dopo BORDERLANDS 3, arriva l’annuncio ufficiale. Dal trailer si può solo speculare, sicuramente si nota lo stampo ...

E3 2019 : Elden Ring sarà un dark fantasy RPG open world con un alto livello di sfida : Un'intervista post-presentazione con Hidetaka Miyazaki ha svelato ulteriori informazioni sulla sua misteriosa collaborazione con George R.R. Martin, segnala VG247.com.Elden Ring è stato ufficialmente presentato durante la conferenza E3 di Microsoft, e le persone sono affamate di qualsiasi informazione possano trovare (il trailer non mostra in realtà molto).Fortunatamente per noi, la pagina ufficiale di Xbox Wire ha pubblicato una gustosa ...

Elden Ring : il progetto che unisce From Software e George R.R. Martin nei primi imperdibili dettagli ufficiali che rivelano una finestra di lancio piuttosto vicina : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un'avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una ...

E3 2019 : Bandai Namco annuncia Elden Ring : Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un’avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e Bandai Namco Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ...

E3 2019 : Elden Ring è realtà! Ecco il gioco creato da From Software e George R.R. Martin : Il gioco di From Software e George R.R. Martin è finalmente stato confermato con un trailer cupo e spettacolare che ha inevitabilmente focalizzato l'attenzione di tutti coloro che stavano seguendo la conferenza E3 2019 di Microsoft.Ecco quindi Elden Ring, il gioco che unisce due nomi straordinari del mondo dell'intrattenimento come il creatore di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice e lo scrittore che ha dato vita a Il Trono di ...