Egitto-Zimbabwe apre la Coppa d’Africa | la gara su DAZN

Coppa d’Africa 2019 - Faraoni contro Guerrieri : l’Egitto sfida lo Zimbabwe a Il Cairo - inizia la battaglia per lo scettro del Continente : Faraoni contro Guerrieri: incomincia con questa feroce battaglia la Coppa d’Africa 2019, Egitto e Zimbabwe sono pronte per affrontarsi nell’incontro d’apertura della rassegna continentale che andrà in scena questa sera (ore 22.00) a Il Cairo. Da una parte i padroni di casa, tra le grandi favorite della vigilia e desiderosi di regalare emozioni al proprio pubblico in un momento davvero molto complicato a livello politico e ...

Probabili Formazioni Egitto vs Zimbabwe - Coppa d’Africa 21-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo A, le Probabili Formazioni di Egitto-Zimbabwe, venerdì 21 giugno ore 22.00. Salah sfida Musona.Ha inizio la Coppa d’Africa 2019 con l’esordio tra i padroni di casa dell’Egitto e lo Zimbabwe. I faraoni sono tra i favoriti per la conquista del trofeo, dopo averlo sfiorato nel 2017 in Gabon, quando persero in finale per 2-1 con il Camerun. L’allenatore è il messicano Javier Aguirre e in ...