Ecco i tanti regali per il Vodafone Happy Friday di oggi 21 giugno

Ecco com’è il giorno in cui - dopo tanti anni - lasci la tua scrivania : RiorganizzazioneLa regola del bersaglioSolo ciò che serveGli indispensabiliLe pratiche aperteIl giorno in cui lasci la scrivania lo inizi in anticipo. Perché la notte prima non hai dormito. Arrivi in ufficio con uno zaino più grosso, magari con uno scatolone, perché sai che ha senso andartene solo con qualcosa in più sulle spalle. E dai il buongiorno a tutti fingendo che non sia l’ultima volta che lo fai in qualità di quella cosa lì: uno che ha ...

Silvia Toffanin - nell’anno del suo exploit professionale la conduttrice dice no a tre prime serate importanti : Ecco perché : “E se lo conducesse Silvia Toffanin?”, la domanda ai piani alti del Biscione è stata pronunciata diverse volte negli ultimi giorni durante le riunioni per i palinsesti della prossima stagione. Poi il dubbio amletico: “Accetterà o no?”. Non è un mistero che negli ultimi mesi i riflettori si sono accesi con decisione sulla conduttrice di Verissimo, tanto che, stando alle nostre fonti, alla signora del sabato pomeriggio ...

Grecia - ad Anticitera cercano abitanti (e ti pagano) : Ecco come fare : Forse avete già sentito parlare di Anticitera, una remota, piccolissima, isoletta che si trova nel sud del Peloponneso, in Grecia, dove è stato ritrovato il più antico calcolatore meccanico conosciuto, datato tra il 150 e il 100 a.C. È la Macchina di Anticitera: un sofisticato planetario, mosso da ruote dentate, che serviva per calcolare il sorgere del sole, le fasi lunari, i movimenti dei cinque pianeti allora conosciuti. Di sicuro, invece, non ...

Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova : Eccolo in tanti render : Huawei Nova 5 Pro è il protagonista di una serie di indiscrezioni e apparizioni in Rete, grazie alle quali possiamo farci un'idea del suo possibile design L'articolo Huawei Nova 5 Pro potrebbe essere il primo del nuovo brand Nova: eccolo in tanti render proviene da TuttoAndroid.

Linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela importanti novità : Ecco quali : Dal 9 giugno importanti novità per quanto riguarda la Linea ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela-Caltanissetta Xirbi. ecco tutti i dettagli

The Voice 2019 - la Finale : Ecco i 4 cantanti che si sfideranno stasera : The Voice of Italy 2019 arriva all'attesa Finale: i 4 team si giocheranno il tutto per tutto per il titolo di vincitore.

Marco Carta arrestato per furto : non è il solo concorrente di talent a finire nei guai con la giustizia. Ecco i casi più eclatanti : FQ Magazine Marco Carta arrestato per furto aggravato: ha rubato 6 magliette alla Rinascente di Milano Quando le luci della ribalta si spengono (o semplicemente si affievoliscono piano piano) cosa succede nella vita di chi sperava in un successo fragoroso? C’è chi finisce nel vortice nero della depressione, come è successo a tanti divi degli Anni ...

Tottenham-Liverpool - Klopp non si fida : “si affrontano squadre con qualità importanti - Ecco cosa ci preoccupa” : L’allenatore del Liverpool ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham, esprimendo il proprio punto di vista Il countdown è cominciato, la finale di Champions League si avvicina, Tottenham e Liverpool non vedono l’ora di scendere in campo per regalare emozioni. AFP/LaPresse Sarà un match senza favoriti, come sottolineato da Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sport: “l’anno scorso non ...

Ecco una pioggia di sconti su smartphone Android : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Ecco una pioggia di sconti su smartphone Android: HONOR 10, POCOPHONE F1, ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché tanti utenti WhatsApp stanno cancellando la foto profilo : Negli ultimi mesi "il gruppo Facebook" ha avuto non pochi problemi di privacy e anche WhatsApp ha avuto i suoi guai. A quanto pare hanno lasciato conseguenze L'articolo Ecco perché tanti utenti WhatsApp stanno cancellando la foto profilo proviene da TuttoAndroid.

Motori – Bollo auto 2019 - importanti novità : le Regioni possono abolirlo - Ecco la sentenza : La Corte Costituzionale ha preso un’importante decisione sull’autonomia delle Regioni riguardo il Bollo auto Qualche settimana fa, vi avevamo già parlato del Bollo auto 2019, in particolare di calcolo, scadenza, pagamento e tutto ciò che è cambiato. Un’ulteriore novità arriva oggi dalla Corte Costituzionale che si è pronunciata con una sentenza sulla libertà delle Regioni di introdurre esenzioni fiscali in merito al Bollo ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : ” Sono tanti i nomi accostati al Napoli - Ecco i veri obiettivi dei partenopei” : Il campionato è agli sgoccioli, si avvicina l’estate e il calciomercato, Sono tanti i nomi accostati al Napoli. Ne ha parlato Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Lozano interessa non poco al Napoli, ma l’operazione non è semplice. A sinistra il profilo ideale era quello di Mendy, che andrà però al Real Madrid. A centrocampo saranno tutti blindati, Allan compreso, è questa l’idea del Napoli. ...

Fabrizio De André - Ecco i cantanti che l’hanno omaggiato in “Faber Nostrum” : promossi e bocciati : Sì, siamo nel campo del de gustibus e dell’arbitrario. Se poi, come me, collezionate qualsiasi disco (coi libri, a un certo punto, mi sono fermato) che riguardi in qualche modo Fabrizio De André, compratelo. Ma perché l’analisi di Faber Nostrum, l’album tributo al cantautore genovese firmato da una parte dell’indie nostrano, abbia un minimo di senso, al di là del “ciò che piace a me può non piacere a te e ...

LEcco - tanti eventi dedicati alla montagna : torna Monti Sorgenti : Lunedì 20 maggio alle 21 all'Auditorium "Casa dell'economia di Lecco" di Lecco si terrà l'atteso incontro con l'alpinista Tamara Lunger, celebre per le sue salite sui colossi dell'Himalaya e del ...