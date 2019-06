E ma tu lo sai | noi tifosi siamo romantici

ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Forse perché ti credevo felice così/ proprio così/ tra le mie braccia” Tutta questa storia di Sarri alla Juve mi ha fatto venire in mente le parole di un immortale capolavoro del grandissimo Mango, mai abbastanza compianto. Il famoso Komandante doveva essere felice solo tra le nostre braccia. Di meglio lui non avrebbe potuto trovare, e quindi come si è permesso di andare a cercare la felicità a Londra o a Torino? Non lo sa che qua teniamo le sfogliatelle? Per non parlare del sole e del mare? In sostanza il problema deinapoletani, più che il tradimento, è lo sgomento che segue all’abbandono. Un po’ come quelli che magari metabolizzano una separazione ma poi accusano il colpo quando scoprono che l’amata si è messa con un altro. Poi è vero che in questo caso “l’altro” non è uno qualunque, ma uno che tutti tengono sui coglioni. Si dà il caso però che aidel Napoli ...

