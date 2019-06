Draft NBA 2019 – Le lacrime di Zion Williamson | il ringraziamento alla madre in diretta

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Scelto con la pick numero 1 alNBA,non riesce a trattenere le: ilfa commuovere l’America intv La notte delNBA è stata la notte di. Il talento di Duke, scelto con la first pick dai New Orleans Pelicans, ha rubato la scena a tutti. Un ragazzone di 201 cm per 130 kg di muscoli, vestito in uno sgargiante abito color crema, si è sciolto indopo la chiamata. Watch @hear his name called as the #1 overall pick through the lens of our slo-mo #PhantomCam! pic.twitter.com/bfYn0gPOjR — NBA (@NBA) 21 giugnoVisibilmente emoato nelle dichiarai post cerimonia,non è riuscito a trattenere leal momento di ringraziare laai microfoni di ESPN: “non so cosa dire. Non credevo che sarei stato in questa posie, miaha sacrificato ...

