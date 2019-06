Dota Underlords è ora disponibile in accesso anticipato su Steam

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Grazie alla segnalazione di PCGamer, apprendiamo che, versione standalone della mod di2 Auto Chess, ècome free-to-play insu.Inoltre, dalla descrizione di, possiamo vedere che il gioco permetterà il cross-play con dispositivi mobile:"Arruola un'armata, distruggi i tuoi rivali e regna su Guglia bianca in questo nuovo gioco di battaglie strategiche ambientato nel mondo di. Unisciti a noi per la stagione beta, con la possibilità di giocare in crossplay su PC e dispositivi mobile".Leggi altro...