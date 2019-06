Donna trovata morta da tempo in una casa ' sigillata' | arrestato il figlio

Pavia : Donna morta da tempo trovata in casa 'sigillata' - arrestato figlio : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Si chiamava Silvana e aveva 75 anni la donna, un'insegnante in pensione, trovata senza vita e in avanzato stato di decomposizione nel suo appartamento a Mede, in provincia di Pavia. Era in una stanza perfettamente sigillata con del nastro adesivo ed altri accorgimenti p

Vicenza - ritrovata unghia nella porcilaia del marito : appartiene a una Donna scomparsa nel 1999 : Un’unghia di un alluce trovata in una porcilaia potrebbe risolvere un caso risalente a vent’anni fa. Il caso è quello di Virginia Mihai, la seconda moglie dell’allevatore di maiali di Velo d’Astico (in provincia di Vicenza), Valerio Sperotto, scomparsa nell’aprile del 1999. appartiene a lei l’unghia trovata due anni fa nel terreno: a confermarlo è l’esito della consulenza sulle tracce del Dna compiuta dai Ris e resa ...

Pavia - Donna trovata mummificata in casa : Giorgia Baroncini Il corpo era circondato da profumi per ambiente. Tra le ipotesi anche quella che sia stato il figlio a nascondere il cadavere per continuare a incassare la pensione della madre Quando i carabinieri sono entrati nella casa di via Mazzini a Mede (Pavia) si sono trovati davanti una scena spaventosa. Nella camera da letto, gli agenti hanno infatti trovato il cadavere mummificato di una donna. A dare l'allarme erano ...

Donna "fantasma" trovata morta : pesava 30 chili e non usciva di casa da 45 anni : Nessuno aveva più visto Luciana Simoncelli da quando aveva 12 anni. Viveva "murata in casa" con la madre e una sorella...

Catania - Donna trovata barricata nell'armadio per colpa del marito violento : Quella che arriva da Biancavilla, cittadina dell'hinterland metropolitano di Catania, è l'ennesima storia di violenze ai danni di una donna. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 25 anni avrebbe ripetutamente picchiato la consorte, che ha 26 anni. Quest'ultima per paura che il marito continuasse ad usare ancora violenza su di lei ha deciso di chiudersi in un armadio. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della ...

Trovata in stato confusionale : Donna soccorre anziana signora a Tor Pignattara : Roma – A Roma, in zona Tor Pignattara, una donna ha visto un’anziana signora aggirarsi in strada in stato confusionale e, preoccupata, ha chiamato il Nue. Quando gli agenti della Squadra Volanti sono arrivati, la ragazza ha indicato loro la signora che ha saputo dare solo le sue generalita’, ma che non ricordava assolutamente dove abitasse e come ritornare a casa. Capito che i poliziotti volevano aiutarla, gli ha mostrato il ...

Latina - omicidio a Cisterna : Donna trovata morta in casa - interrogato il marito : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Cisterna di Latina, nell'omonima Provincia, dove una donna di 35 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. Molto probabilmente si è trattato dell'ennesimo femminicidio e a togliere la vita alla donna sarebbe stato forse suo marito, che attualmente è stato portato in caserma per essere interrogato dai Carabinieri. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, ...

Donna di 35 anni trovata morta in casa a Cisterna di Latina : uccisa davanti a figlia minorenne : Una Donna di 35 anni è stata trovata morta in una casa di via Palmarola, a Cisterna di Latina. A quanto risulta è stata uccisa. Sul posto di carabinieri e i sanitari del 118. La...

Donna trovata morta con ferita alla testa : figlia irreperibile - si indaga : Roma – Il cadavere di una Donna di 83 anni, con una ferita alla testa, e’ stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via Monza, nella zona di San Giovanni a Roma. A dare l’allarme questa mattina alle 10 circa, con una chiamata al Nue, e’ stata la figlia della Donna che al momento risulta irreperibile. Sul posto la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile e agenti del Commissariato di San Giovanni. Tutte le ...

Pavia - trovata morta strangolata nella villa : Donna di 26 anni non rispondeva al telefono : Una cubana di 26 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio in una villa di Borgarello ( Pavia). Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto, si tratta di un omicidio. La...