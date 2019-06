Dl Sicurezza | la Consulta boccia i superpoteri dei prefetti | non possono sostituirsi ai

Decreto Sicurezza - Consulta in camera di consiglio. Avvocatura dello Stato : “Ricorsi delle Regioni hanno una matrice politica” : I giudici sono riuniti in camera di consiglio. Il verdetto della Corte costituzionale sul ricorso presentato da cinque Regioni sul Decreto Sicurezza e immigrazione voluto da Matteo Salvini è atteso entro venerdì. Intanto l’ Avvocatura dello Stato ha rappresentato la posizione del governo davanti ai giudici: i ricorsi, è la sostanza dell’intervento, sono mossi sono da motivazioni politiche. La seduta pubblica al palazzo della Consulta ...

Decreto Sicurezza - regioni rosse contro Matteo Salvini : "Riaprire i porti" - ricorso in Consulta : Una nuova offensiva contro Matteo Salvini a pochi giorni dall'approvazione in CdM del Decreto sicurezza-bis. Qui si parla del primo pacchetto di norme su immigrazione e sicurezza, quelle entrate in vigore lo scorso ottobre (il Decreto fu convertito in legge a dicembre). Il punto è che diverse region