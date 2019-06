Dieta anti-glicemia | perdi peso e ti proteggi dal diabete

Elisa Isoardi ingrassata - pesanti critiche sessiste alla foto in costume : «Mettiti subito a Dieta» : Modelle curvy come testimonial di grandi marchi della moda. Non basta. Personaggi dello spettacolo che si espongono per lanciare il messaggio che il "body shaming is for losers" (deridere...

Muore dopo due mesi di Dieta dimagrante - Herbalife sotto accusa : “metalli pesanti e batteri nei suoi prodotti” : Le accuse ad Herbalife, storica azienda di integratori alimentari, addirittura sponsor del Coni e di Cristiano Ronaldo, non sono nuove. Quella che arriva dall’India in questi giorni, però, è particolarmente pesante, innanzitutto perché proprio il Subcontinente è diventato il più grande mercato in crescita per Herbalife e si prevede che supererà gli Stati Uniti nei ricavi delle vendite nei prossimi anni. Poi perché è un caso studio, pubblicato su ...

In arrivo diagnosi di celiaci per almeno 600.000 italiani : come garantire la qualità della Dieta? : Quello del gluten freeè un mondo al quale si affacciano oggi sempre più consumatori. Lo suggeriscono i dati recentemente diffusi anche in occasione della Settimana della Celiachia: seppure a un ritmo minore rispetto allo scorso anno, le diagnosi di celiachia stanno aumentando e oggi sono quasi 207.000 gli italianiche devono fare a meno del glutine per poter vivere in salute, donne per circa due terzi (1). I numeri sono destinati ad aumentare se ...

Fertilità - la Dieta agli antiossidanti che l’aumentano in lui : La Fertilità maschile migliora anche grazie all’attenzione verso ciò che si porta ogni giorno in tavola. Come dimostrato da uno studio presentato durante il recente congresso della Società Italiana di Andrologia, un regime alimentare di due mesi caratterizzato da una prevalenza di frutta e verdura può aiutare molto a migliorare la salute degli spermatozoi. I benefici in merito sono dovuti in particolare alle sostanze antiossidanti presenti ...

Un gustoso alimento amico della Dieta : già sugli scaffali il frutto ricco di vitamina A - B - C e antiossidanti : Raccolte le prime ciliegie Made in Italy: si prospetta una qualità ottima che garantisce all’Italia il primato europeo nella produzione con circa 110 milioni di chili all’anno, davanti alla Spagna. Coldiretti sottolinea che, nonostante il maltempo, si trovano già sugli scaffali le ciliegie pugliesi, che rappresentano oltre un terzo della produzione nazionale, quelle campane e anche laziali in vendita nel mercati degli agricoltori di ...

Diete dimagranti di maggio : dimagrire con la Dieta del limone e del riso : Le Diete dimagranti di maggio sono diverse e aiutano a dimagrire velocemente di qualche chilo. La dieta al limone e la dieta del riso.