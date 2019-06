Di Maio:tasse?Non si tagliano su media

"Tagliare le tasse è come la pace nel mondo, tutti lo vogliono. Il tema è che bisogna tagliarle non sui giornali ma veramente. La Lega ha vinto le Europee, sembra che stia all'opposizione e non al governo. Non si può sempre dire che è colpa degli altri. Salvini non può dire o mi trovate i 10 miliardi o me ne vado". Lo ha detto il vicepremier Luigi Dia "Un giorno da pecora" su Radio Uno. "Ci sono ottime possibilità per scongiurare la procedura d'infrazione Ue" ha poi aggiunto.(Di venerdì 21 giugno 2019)